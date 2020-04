Siden 13. mars har brukere av kollektivtilbudet i Oslo, og det som tidligere var Akershus, ikke blitt kontrollert av billettkontrollører.

Ruter, som er selskapet som er ansvarlige for kollektivtrafikken i området, vil ikke gjennomføre kontroller inntil videre.

– Stans av billettkontroll gjelder inntil videre. Hovedprioriteten vår nå er å være med på å begrense smitte, samt holde kollektivtransporten i gang for de som trenger det, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Cathrine Myhren til TV 2.

Hun påpeker at dette ikke betyr at å benytte seg av kollektivtilbudet er kostnadsfritt for reisende.

– Det betyr naturligvis ikke at å reise kollektivt er gratis. Jeg håper alle som bruker kollektivtilbudet betaler, også nå, sier Myhren.

Det samme gjelder i Trondheim, der kollektivselskapet AtB opererer.

– Som i Oslo, så prioriterer vi selvsagt sikkerhet og det å sørge for at de som må reise med kollektivtilbudet får gjort det på best vis nå, sier kommunikasjonsrådgiver i AtB, Tormod Ellingsen.

Tillit til de reisende

Hun sier at Ruter har statistikk på at folk som reiser kollektivt vanligvis er veldig flinke til å ha gyldig billett når de er ute å reiser.

FOLK BETALER: Cathrine Myhren i Ruter sier de har erfaring med at deres kunder betaler for reisene sine hos dem. Foto: Ruter

– Før koronautbruddet var det så mange som 95 prosent av kundene som reiset med gyldig billett, så de aller fleste passasjerer betaler for reisen, sier Myhren og fortsetter:

– Vi har ingen grunn til å tro at folk ikke betaler for tilbudet nå heller. Det er et åpent og tillitsbasert system, sier hun.

Hun forklarer at Ruter ikke er et privateid selskap, og at alle billettinntektene går rett tilbake til brukerne, i form av kollektivtilbudet.

– Glad for at færre reiser

Myhren sier at også i Ruter er er FHI dine smittevernråd som veier tyngst i en tid som dette.

– Vi har fokus på å verne om våre passasjerer og selvfølgelig våre medarbeidere, sier hun.

Myhren sier de opplever en markant nedgang i reisende, men at dette akkurat nå er en god ting.

– Det er langt færre reisende, og for en gang skyld er jeg glad for det. Vi ber folk tenke seg om og la vær å reise med mindre de må. Vi råder alle til å følge reiserådene, og vise hensyn. Det kan for eksempel bety å vente på neste avgang hvis det er mye folk, sier hun.

Kontrollørene er flyttet

Selv om billettkontrollene er lagt på is inntil videre, sitter ikke billettkontrollørene å tvinner tomler. De har nemlig fått nye arbeidsoppgaver andre steder.

– Kontrollørene gjør en fantastisk innsats blant annet våre kolleger i sporveien. De er med på desinfisere transportmidlene, noe som bidrar til å begrense smitte. De benyttes også til å veilede passasjerer, sier Myhren.

Også i Trondheim har billettkontrollørene blitt satt til annet arbeid.

– Våre billettkontrollører er ute på bussene og veileder kunder og vasker berøringsflater blant annet, sier Ellinsgen i AtB.