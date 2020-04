Allroundtrener Eirik Myhr Fossum opplyste til TV 2 mandag at han er enig med Skiforbundet om en ny kontrakt.

Dagen derpå bekrefter hovedtrener for sprintlandslaget, Arild Monsen, at det kun gjenstår formaliteter før også han forlenger kontrakten.

– Svaret der et at det er enighet og nærmer seg enighet med Skiforbundet om alt. Det eneste jeg ikke har greid ennå er å levere papirene, sier Arild Monsen til TV 2.

– Den nye kontrakten gjelder frem til etter Beijing-OL i 2022-sesongen, så det er snakk om to sesonger, opplyser han.

Ønsker Klæbo velkommen tilbake

Forrige uke ble det kjent at Johannes Høsflot Klæbo (23) ønsker seg tilbake på sprintlandslaget etter kun én sesong på allroundlandslaget.

– Vi har god erfaring med å samarbeide med Arild (sprinttrener, Monsen). Samarbeidet mellom morfar og han har også fungert bra tidligere, sa blant annet Klæbo i pressemeldingen der han gjorde ønsket om å bytte landslag klart.

Arild Monsen tror det blir problemfritt å få Klæbo tilbake på sprintlandslaget.

– Nå må vi først få det offisielt godkjent, for per dags dato er det kun et ønske fra ham. Men jeg kjenner Johannes godt for jeg har hatt ham på laget før, og har bare gode erfaringer med å samarbeide med både ham og morfaren, sier Monsen.

Under VM i Seefeld i februar 2019 tok Norge gullet både i sprint og teamsprint med Monsen som trener.

Må endre på planene

58-åringen fra Molde har målet for fortsettelsen klart.

– Vi ønsker selvfølgelig å holde på de gode resultatene vi har utrettet tidligere. Det har jo gått bra, men det er ingen sovepute. Vi jobber hele tiden med utvikling, og så blir det jo spennende å se hva som skjer til vinteren og om det blir en vanlig rennsesong, sier Monsen.

Utbruddet av koronapandemien har allerede ført til endring i planene.

– Det blir nytt for både meg og utøverne å konkurrere i usedvanlig høy høyde, men per dags dato ser det ikke ut til at vi får gjennomført disse planene vi hadde i høyden som var tiltenkt før korona-krisen inntraff. Det skaper jo en utfordring, men er noe vi må håndtere, selv om vi mister tid, konstaterer Monsen, og legger til:

– Men jeg synes vi startet på et fint arbeid i fjor og håper at vi har grei kontroll på det som møter oss i Beijing. I Beijing må vi håndtere øvelser på 1600 meter, og det blir en ny erfaring for oss, men er selvfølgelig noe vi må håndtere, konkluderer han.

– Ikke viktig i det store bildet

Sprintreneren innrømmer at han som mange andre har opplevd den siste tiden som svært spesiell.

– Jeg har holdt meg frisk og vært en måned i Molde. Det er alltid hyggelig å være i Molde, men vi har fulgt restriksjonene og tatt våre forholdsregler, så det er bare å stå stien ut. Jeg har lengtet etter å være på hytten i Oppdal, men dette er jo ingenting verken for oss eller idretten i det store bildet når det handler om å redde menneskeliv, poengterer han.