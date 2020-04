– Dette er et spennende initiativ av Magnus Carlsen, som vi ser frem til å dele med seerne. Når store deler av idretten er stengt ned verden over er det gledelig med en trygg, ansvarlig og likevel svært spennende konkurranse med mye i potten. Bokstavelig talt, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Deltakerne i The Magnus Carlsen Invitational skal gjennom syv innledende runder á fire hurtigsjakkpartier. Hver runde spilles over to dager, hvilket i praksis betyr at deltakerne spiller annenhver dag. Deretter vil de fire beste i sammendraget avansere til den store finalehelgen.

TV 2 Sportens faste sjakktrio bestående av Fin Gnatt, Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum vil som vanlig ha hovedfokus på Magnus Carlsens matcher på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo, mens øvrige partier også vil være tilgjengelige live på TV 2 Sumo.

Disse deltar: Magnus Carlsen

Maxime Vachier-Lagrave

Ding Liren

Hikaru Nakamura

Ian Nepomnjasjtsjij

Fabiano Caruana

Anish Giri

Alireza Firouzja

– Formatene er raske og seervennlige og vi rigger til med studio med eksperter og gjester som følger turneringen over to uker. For en sultefôret sportsredaksjon er dette stas, og det er det utvilsomt for det sjakk-interesserte publikum også. Vi gleder oss stort til premieren lørdag, sier TV 2s sportsredaktør.

Sendingene starter 15.30 med partistart 16.00.

– Dette er et historisk øyeblikk for sjakk. I og med at det er mulig å fortsette profesjonelt spill på nettet, har vi ikke bare muligheten, men også ansvaret overfor spillere og supportere over hele verden som trenger en distraksjon når ikke noen annen idrett spilles, sa Carlsen i en pressemelding om turneringen 2. april.

Slik sendes turneringen på TV 2-kanalene:

Lørdag 18. april fra 15.30 (Runde 1, dag 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Søndag 19. april fra 15.45 (Runde 1, dag 2, TV 2 Sumo)

Mandag 20. april fra 15.30 (Runde 2, dag 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Tirsdag 21. april fra 15.45 (Runde 2, dag 2, TV 2 Sumo)

Onsdag 22. april fra 15.30 (Runde 3, dag 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Torsdag 23. april fra 15.45 (Runde 3, dag 2, TV 2 Sumo)

Fredag 24. april fra 15.30 (Runde 4, dag 1, TV 2 Sport 2 og Sumo)

Lørdag 25. april fra 15.45 (Runde 4, dag 2, TV 2 Sumo)

Søndag 26. april fra 15.30 (Runde 5, dag 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Mandag 27. april fra 15.45 (Runde 5, dag 2, TV 2 Sumo)

Tirsdag 28. april fra 15.30 (Runde 6, dag 1, TV 2 Sport 2 og Sumo)

Onsdag 29. april fra 15.45 (Runde 6, dag 2, TV 2 Sumo)

Torsdag 30. april fra 15.30 (Runde 7, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Fredag 1. mai fra 15.30 (Semifinale 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Lørdag 2. mai fra 15.30 (Semifinale 2, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Søndag 3. mai fra 15.30 (Finale, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)