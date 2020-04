Angela Primachenko fra Vancouver, Washinton, fikk påvist koronasmitte i mars. Hun var da gravid i 33. uke, og tilstanden hennes forverret seg fort.

På et tidspunkt valgte legene ved Legacy Salmon Creek Medical Center, å legge henne i kunstig koma for å beskytte både henne og barnet for koronasmitten. De valgte også å sette i gang fødselen med keisersnitt i 36. uke av graviditeten, ifølge Today Show.

Etter 17 dager på sykehus, og 10 dager i respirator, kunne legene koble henne fra maskinene igjen - og gi henne nyheten om hennes nyfødte datter.

– Jeg våknet opp og oppdaget at jeg ikke hadde magen lenger. Det var overveldende, sier hun til Today Show, som har intervjuet henne.

Hun er takknemlig til alle som behandlet henne og datteren på sykehuset. Angela har nå fått lov til å reise hjem. Datteren, Ava, har testet negativt for koronaviruset, men må fremdeles holdes på sykehus og fysisk unna Angela, som fremdeles kan ha viruset i kroppen.

– Jeg vet ikke når jeg får se henne. Viruset er så nytt at legene ikke kan si noe sikkert, sier Angela.

Angela deler opplevelsen over å ha blitt mor til sitt andre barn midt under koronasykdommen på Instagram. Da hun fikk forlate intensivavdelingen sto personalet i gangen og applauderte.

Søndag delte hun et bilde av datteren, Ava. «Baby Ava er fremdeles innlagt, og jeg har ikke fått møte henne ennå. Men jeg er så takknemlig for sykepleiere som sender meg bilder», skriver hun.

Angelas tvillingsøster, Oksana Luiten, har startet en innsamlingsaksjon for søsteren. Hun skriver på Instagram at sykehusregningene er gigantiske for familien.

Leger og forskere vet fremdeles lite om koronaviruset og hvordan det virker på gravide, foster og nyfødte. En ny kinesisk studie antyder at gravide kvinner kan overføre koronasmitte til sine ufødte barn, men ingenting tyder på at gravide eller nyfødte er i risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom.

I Kina har fire nyfødte fått påvist koronasmitte. I alle de fire tilfellene hadde mødrene fått påvist koronasmitte, og i tre av tilfellene hadde babyene symptomer umiddelbart etter fødsel. Babyene hadde milde symptomer, og de hadde ikke behov for intensivbehandling.

Alle barna ble født ved keisersnitt og kunne derfor ikke ha blitt smittet via vaginal fødsel.

– Resultatene antyder at viruset kan bli overført gjennom livmoren, skriver forskerne i studien som er er publisert i journalen European Respiratory Journal.