Høie: – Det er lenge til alt blir som før

Tirsdag avholdt regjeringen pressekonferanse om koronakrisen.

Helseminister Bent Høie (H) og justisministere Monica Mæland (H) deltok, sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold.

– I de neste ukene kommer det til å bli mer liv i bygdene våre, men det er lenge til alt blir som før, sa statsråd Høie under pressekonferansen.

Han viste til at barnehager, skoler, frisører og fysioterapeuter gradvis vil begynne å fungere som normalt.

Slår ned på fester

Under den første daglige pressekonferansen om koronasituasjonen etter påske meddelte Mæland følgende:

– Jeg forstår veldig godt at mange nå er utålmodige og ønsker å være sosiale, sa hun.

Videre fortalte justisministeren at de er klar over at politiet i noen tilfeller har måttet rykke ut for å stanse fester i påsken.

– Her må vi være tydelige, det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følger smittevernreglene, sa Mæland.

Også Guldvog trakk frem dette under pressekonferansen, og kalte festene «uheldige»

Åpner politidistriktene

Under pressekonferansen meddelte Mæland dagens store nyhet, at politiet planlegger å gjenåpne enkelte tjenester for allmennheten igjen.

I løpet av neste uke vil man starte gjenåpningen av politidistriktene.

Dette gjelder blant annet anmeldelser av alvorlig kriminalitet, og utstedelse av pass.

– I neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for utvalgte publikumstjenester. Det vil i første omgang gjelde anmeldelser av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker, sa Mæland.

Før dette praktisk kan gjennomføres, må det sikres nødvendige smitteforebyggende tiltak.

– Det er fortsatt sånn at alle de som kan ringe inn eller bruke nettet, oppfordres til å gjøre dette, sa justisministeren videre.

Politidirektoratet skriver at de starter med gjenåpning etter 20. april. De har holdt stengt for oppmøte siden 13. mars.

73 på intensiv

Avdelingsdirektør ved FHI, Line Vold, fortalte under pressekonferansen at det er meldt inn 6566 bekreftede tilfeller av koronasmitte, hvorav 78 er meldt inn det siste døgnet. Gjennomsnittsalderen for de smittede er 47 år.

Totalt er 128.569 testet for koronavirus i Norge, ifølge FHI. Teknologi fra NTNU og St. Olavs hospital gjør at man fremover vil kunne øke testkapasiteten, meddelte Guldvog på pressekonferansen.