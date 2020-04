Se «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo NÅ!

På grunn av koronapandemien ble all fotball i Storbritannia stoppet, og det er høyst usikkert når ligaene vil starte opp igjen.

Liverpool ledet som kjent Premier League med 25 poeng da ligaen ble midlertidig stoppet, men foreløpig må Anfield-klubben altså vente på å slippe jubelen løs for å feire sin første ligatittel på 30 år.

Norges landslagskaptein Stefan Johansen er god kamerat med Liverpools stopperstjerne Virgil van Dijk. Han tror nederlenderen er rimelig frustrert om dagen.

– Det er jo en spesiell situasjon for Virgil sin del. Han gikk bare og ventet på sin første ligatittel med klubben, så kommer det et virus og utsetter det. Men jeg er ganske sikker på at de får tittelen på en eller annen måte i løpet av den neste tiden, sier Stefan Johansen til TV 2.

Reiste rett hjem

Johansen reiste umiddelbart hjem til Bodø etter at ligaen ble stoppet. 29-åringen hadde fremdeles ikke gitt opp håpet om å bidra til å skyte Fulham til opprykk, men innrømmer nå at han ikke aner hva som kommer til å skje med Championship.

– Det er en veldig vanskelig situasjon, for nå er det såpass mye dødsfall i England at vi vet ikke når ligaen starter opp igjen. Jeg har sett teorien om at to bare kommer til å rykke opp. Det er jo på en måte forståelig hvis de gjør det sånt. Samtidig var det slik da vi slo Aston Villa og rykket opp, så var den playoffinalen den kampen som genererte mest penger i verden. Det blir vanskelig for FA å komme unna den playoffinalen. Det blir et dilemma med tanke på hvordan de kommer til å løse det, sukker Johansen.

Han mener den mest rettferdige løsningen er at alle ligaene i Storbritannia blir ferdigspilt.

– Ja, det mener jeg er det mest rettferdige. De siste ryktene jeg har hørt er at vi skal tilbake på en bestemt dato, og så ha tre uker preseason før kampene begynner igjen. Så regner de med å spille ferdig ligaene i løpet av to måneders tid, forteller han.

– Det blir gaming for alle penga

Mens han venter tilbringer Johansen sammen med familien, trening og PC-spill.

– Jeg har innlosjert meg på broderen sitt gamingroom. Det blir full gaming for alle penga, spøker Johansen, før han blir litt mer alvorlig.

– Neida, dette er jo spesielle tider for alle. Vi fikk kommet til Norge i en tidlig fase av utbruddet og har vært her i over én måned nå. Vi følger de reglene som blir satt. Fra klubben har vi fått et tett treningsprogram. Vi har en app som tar opptak, og som måler puls, distanse, tid og alt, som sendes inn. Manageren er i den samme gruppen, så det nytter ikke å sluntre unna, påpeker Johansen.