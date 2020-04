Haug er leder for Leopoldina vitenskapsakademiet. Akademiet er dessuten rådgiver for den tyske forbundskansleren Angela Merkel under den pågående koronakrisen.

– Det kommer definitiv til å være slik i flere måneder, og det kan ta opp til ett og et halvt år, sier Haug.

Tysk Bundesliga ble stoppet 13. mars og senere denne uken skal man diskutere om fotballen kan komme i gang igjen i begynnelsen av mai. Da trolig uten publikum til stede. Serien trenger også klarsignal fra myndighetene for å kunne få spilt ferdig sesongen 2019/20.

Haug sier at det at vil «helt sikkert vil være klokt» ikke å åpne stadionene så lenge man ikke funnet noen vaksine mot koronaviruset.

Forskere sier at ta kan gå mot til slutten av året og om ikke enda lenger før man har en vaksine på plass.

Bayern München leder serien etter at 25 av 34 serierunder er spilt med fire poeng foran Erling Braut Haalands Borussia Dortmund,

