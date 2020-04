Jaguar og engelske biler generelt er kjent for ikke å ha topp karosseri-finish, i motsetning til tyske biler. En concurse-renovering vil da ofte ha et karosseri som er av en høyere standard enn da bilen var ny. Dette gjelder da rette paneler, like dørgap, lakkfinish osv.

Concourse er ikke min intensjon, så her blir det en mer traust renovering med tanke på at mest mulig av det originale på bilen skal beholdes og fikses opp. Samtidig er det for meg viktig å gjøre mest mulig av renoveringen selv, det man ikke kan, kan man lære seg. Når det gjelder tidsaspektet, tar jeg det helt med ro da dette er en hobby som man skal kose seg med og ikke bli stresset av.

Interiør slik bare engelskmenn kunne gjøre det. Her er det ikke vanskelig å se at dette var en eksklusiv bil. Foto: Privat.

Bistå som bryllupsbil

Dette er min fjerde Jaguar og jeg har tenkt litt over hvorfor jeg faller for dette bilmerket. Jaguar har i alle år hatt et spesielt design, samt avanserte og moderne tekniske løsninger som appellerer. Museum of Modern art i New York har kåret Jaguar E-Type til "the most beautiful car ever made", så flott design har alltid kjennetegnet Jaguar sine modeller.

Jaguar hadde på 50-tallet mange gode plasseringer i racing og erfaringer her tok de med inn i sin bilproduksjon. Det kan nevnes at Jaguar kom med skivebremser på alle hjul allerede på 50-tallet, samt at de har motorer som er like teknisk avanserte som datidens italienske superbiler som Lamborghini og Ferrari. Jaguar har også mye sjel i sitt interiør-design, som består av mye skinn og nøttetre, noe som bare Bentley og Rolls-Royce kan matche.

Som bildene viser er motoren snart på vei ut av bilen og renoveringen startes for fullt. Så får vi se om Jaguaren om et par år kan bistå som bryllupsbil i våre bryllupsarrangementer på Alnes Brygge.

