– Jeg så sliten ut og trengte en pause

Selv om fotballen er satt på vent, skjer det ting i tysk fotball.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred (vender hjem til Rosenborg i sommer) har fått ny trener i Hertha Berlin. Bruno Labbadia blir den fjerde treneren for hovedstadsklubben denne sesongen.

– Det er spennende. Det har vært ett år med mange trenere. Jeg møtte ham for første gang på mandag. Jeg fikk et veldig godt førsteinntrykk. Man merker at han er flink til å snakke for seg og lære bort ting. Han har en god plan, og jeg er sikker på at han vil være bra for oss, sier Jarstein til TV 2.

For tiden trener Hertha Berlin-spillerne i små grupper på treningsfeltet. Bundesliga virker å være en av ligaene som er nærmest å starte opp igjen etter koronaviruset.

– Det siste jeg har hørt er at planen er at vi skal starte opp igjen i mai. Fotballforbundet skal ha noen møter med alle lagene på fredag. Da vil vi vite mer. Det er en surrealistisk situasjon vi er i der alt er så uvisst, men man bare gjøre det beste ut av situasjonen, forteller landslagskeeperen.

– Jeg trengte en pause

Etter å ha sluppet inn fem mål mot Köln 22. februar, ble 35-åringen satt på benken i to strake kamper.

Det var første gang siden 28. september 2018 at Jarstein ikke var i startoppstillingen til Hertha Berlin. Den gang slet han med en lårskade.

– Jeg hadde en god prat med keepertreneren og vi la en plan der jeg skulle få litt hvile og komme tilbake i toppslag. Jeg så litt sliten ut og trengte en pause. Det var ikke så dumt å få et lite avbrekk, sier Jarstein, og beroliger de som var bekymret for at landslagskeeperen slet med spilletid:

– Jeg hadde vært tilbake i buret mot Hoffenheim, det vet jeg helt sikkert. Så ble den avlyst i siste sekund.

– Jeg får en del spørsmål om Haaland

Før tysk fotball ble satt på vent herjet landsmann Erling Braut Haaland i Bundesliga. 19-åringen rakk å score ni mål på åtte kamper.

– Jeg er ikke overrasket, men da jeg satt hjemme på sofaen med kona og så Haalands debuten mot Augsburg, der han scoret hat trick. Da måpte jeg litt. Det var som en drøm. Han imponerer hele Tyskland, sier Rune Almenning Jarstein.

– Jeg har fått en del spørsmål fra lagkamerater. Han blir lagt merke til.

Det er lagt opp til en duell mellom Norges heteste angriper og landslagskeeperen i 30. serierunde. På spørsmål om Hertha-keeperen gleder seg til duellen, svarer han spøkefullt.