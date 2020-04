Tallet er nedjustert med hele 6,3 prosentpoeng fra forrige prognose, som ble lagt fram i januar. Koronaviruset ble allerede da sett på som en risiko, men hadde ennå ikke rammet verdensøkonomien for fullt.

– Største krise siden 1930

Det er de drastiske tiltakene for å bremse spredningen av koronaviruset som er forklaringen på nedturen. Portforbud, nedstengning av virksomheter og reiserestriksjoner har ført til et dramatisk fall i den økonomiske aktiviteten verden rundt.

IMF venter derimot at verdensøkonomien vil vokse igjen i 2021. Det ventes da en global vekst på 5,8 prosent.

Pengefondet tar forbehold om at usikkerheten om utviklingen er stor.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at verdensøkonomien vil lide sin verste krise siden den store depresjonen på 30-tallet, som følger av pandemien.

Konsekvenser for Norge

Det internasjonale pengefondet anslår at Norges bruttonasjonalprodukt vil krympe med 6,3 prosent i år. Pengefondet ser også for seg at arbeidsledigheten i Norge vil øke i Norge til 13 prosent i år, for så å falle igjen til syv prosent neste år.

I Storbritannia frykter de at økonomien kan krympe 13 prosent i år dersom nedstengingen av landet varer i tre måneder, ifølge en prognose fra Office for Budget Responsibility.

– Det resulterende fallet på 13 prosent i bruttonasjonalproduktet for 2020 vil enkelt overgå ethvert av de årlige fallene ved utgangen av hver verdenskrig eller finanskrisen, påpeker OBR, som overvåker at offentlige budsjetter er bærekraftige, i sin prognose tirsdag.

Det reelle BNPet kan falle 35 prosent i andre kvartal, men det vil deretter raskt stable seg på beina så snart nedstengningstiltakene heves.

Arbeidsledigheten kan stige med mer enn 2 millioner personer og nå 10 prosent i andre kvartal.

(©NTB)