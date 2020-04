Pleier de sykeste – men flere slet med å forstå reglene

– De som bor på sykehjem, er på mange måter de mest sårbare innbyggerne i byen. De trenger pleie og omsorg 24 timer i døgnet. Det er en utsatt gruppe, sier Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten i Oslo, til TV 2.

På sykehjemmene i Oslo er det rapportert om 19 koronarelaterte dødsfall. I dag er det smitte hos beboere på 13 av 43 sykehjem.

– Har dere vært gode nok til å følge smittevernrutinene?

– Jeg oppfatter at vi har gjort en god jobb, og jeg er stolt av de ansatte som står på hver dag. Samtidig tror jeg ingen visste hvor omfattende og alvorlig dette var, sier Jagmann og legger til:

– De som sier at de var godt forberedt og visste hva som skulle skje, de tror jeg ikke at snakker helt sant. Det har vært voldsomt.

DIREKTØR: Helge Jagmann er sjef for Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Tok for lang tid

Via tjenesten Questback har TV 2 sendt flere spørsmål til institusjonssjefer ved sykehjemmene i Oslo.

30 av 43 ledere har svart oss anonymt.

Da koronaepidemien brøt ut, ble karantenebestemmelsen til FHI endret flere ganger på kort tid. TV 2 har spurt: «Har sykehjemmet på noe tidspunkt hatt utfordringer med å tolke regelverket?».

26,7 prosent, altså mer enn en av fire, svarer «ja».

Noen institusjonssjefer har lagt igjen anonyme kommentarer:

«Det tok for lang tid for at retningslinjer for testing ble fulgt. Helsepersonell skulle prioriteres, men de fikk ikke testet seg», skriver en.

«Det har vært usikkerhet rundt om man må være helt symptomfri for å jobbe», skriver en annen.

Jagmann mener det er forståelig at flere har hatt utfordringer med å tolke reglene.

– Det er ikke så rart at man synes dette er krevende når en ikke har jobbet med dette til daglig. Vi har forsøkt å hjelpe våre ledere ved at vi nesten hver dag har skrevet et brev der vi forklarer hvordan vi skal praktisere reglene fra FHI, sier han.

– Blir bare spekulasjoner

Jagmann sier at de er tydelige på at det ikke er rom for «lokale løsninger» på sykehjemmene. Alle skal følge FHIs regler, sier han.

– Kan forvirring om regelverket ha ført til unødvendig smittespredning?

– Det vet jeg ikke noe om. Det blir bare spekulasjoner, sier han.

Det er FHI som står ansvarlig for å utarbeide rådene som gis. Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg er likevel ikke overrasket over at mer enn en av fire institusjonsledere i Oslo oppgir å ha hatt utfordringer med å tolke reglene.