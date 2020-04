«Tiger King» med klar beskjed til ektemannen

I begynnelsen av den elleville Netflix-serien «Tiger King: drap, kaos og galskap» var Joe Exotic (57), med det egentlige navnet Joseph Allen Maldando-Passage, i et treveis ekteskap med John Finlay (36) og den da 23 år gamle Travis Maldanado.

Joe Exotic og Finlay skilte imidlertid veier i 2014, og tre år senere mistet han sin andre ektemann, da Maldanado ved et angivelig uhell skjøt seg selv og døde.

Men det tok ikke lang tid før tigerkongen igjen ga sitt "Ja", til nok en ung mann, da han to måneder etterpå møtte og giftet seg med Dillon Passage (24).

Støtter ektemannen i fengsel

Exotic soner for øyeblikket 22 år i fengsel etter å ha blitt dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord på Carole Baskin, som han var i en lang feide med.

I et intervju med People forteller Passage at han har hensikter om å stå ved ektemannens side gjennom fengselsoppholdet.

– Jeg drar ikke noe sted. Joe var der for meg i mine mørkeste øyeblikk. Jeg har ikke tenkt å bare forlate ham når han trenger støtte mer enn noe, forteller han.

– Vil ikke at du skal være alene

Forholdet mellom tigerkongen og Passage var annerledes, fordi det tilsynelatende bare var de to.

Nå skal paret ifølge Us Weekly ha hatt samtaler om det som kan tolkes som å åpne opp ekteskapet.

Exotic skal angivelig ha sagt til ektemannen på utsiden at han ikke ønsker at han skal være alene.

– Han er sånn «Jeg vil ikke at du skal være alene. Jeg vet hvor vanskelig det er». Da sier jeg tilbake: «Du vet, jeg trenger ikke noen til å gjøre det akkurat nå. Jeg fokuserer på meg selv og hva livet må kaste på meg», forteller Passage til Us Weekly.

Tillatelse til å gå videre

Videre virker det som at Exotic gir ektemannen muligheten til å gå videre.

– Han sa «Hvis du noen gang finner noen som er viktig for deg, og du tror du trenger å komme deg videre, ville jeg ha det bra med å la deg gjøre det», forteller Passage.

Ektemannen på utsiden av fengselsmurene innrømmer at han har vært gjennom mye.

– Jeg er bare 24 år gammel. Ingen ville noen gang forventet at dette skulle skje, eller at livet mitt skulle være slik, forteller han.

– Vil fortsatt være del av mitt liv

Passage bemerket at selv om han fant noen og gikk videre, ville han ikke slutte å snakke med Joe helt.