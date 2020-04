En av Paul Pogbas største kritikere siden overgangen til Manchester United har vært Liverpool-legenden Graeme Souness.

– For én milliard kroner forventer du å få en ferdig utviklet stjernespiller. En spiller som er i stand til å endre kamper på egenhånd. Paul Pogba er ikke det, er én av en lang rekke uttalelser Souness har kommet med.

Franskmannen har ikke tatt kritikken spesielt tungt. I Manchester Uniteds offisielle podcast ble Pogba spurt om Souness-kritikken.

– Jeg visste ikke hvem han var en gang. Jeg har hørt han var en god spiller. Jeg kjenner ansiktet, men ikke navnet, sa Pogba og fortsatte:

– Jeg er ikke en som ser på fotball med kommentatorlyd. Jeg hører ikke på hva ekspertene sier etter kampene. Hvis du scorer hat trick, er det du som vet om du har spilt en god kamp eller ikke. Du kan også ha spilt en dårlig kamp, det vet du selv. Det trenger ikke noen fortelle deg.

Nå svarer Souness på Pogbas uttalelse.

– Jeg synes det er greit, men jeg kom til å tenke på et av de eldste utsagnene i fotball: Legg medaljene dine på bordet. Jeg har et stort bord, sier Liverpool-legenden ifølge Independent.

Jamie Carragher er blant dem som reagerer på Pogbas uvitenhet.

– Når man er en fotballspiller må man vise respekt, spesielt for tidligere spillere med visse meninger. Av og til må man bare ta til seg kritikken. Å uttale at han aldri har hørt om Graeme Souness, synes jeg er et slag under beltestedet, sier han.

Carragher er ikke den eneste som har latt seg provosere av Pogba den siste tiden.

TV 2-ekspert Brede Hangeland er ikke imponert over Pogbas aktivitet i sosiale medier under koronakrisen.

– Pogba, som altså er Manchester United-spiller, har vært skadet, men dette har han tid til? Sånne ting provoserer meg litt, sier den tidligere norske landslagskapteinen.

Se Hangeland-tiraden i videovinduet øverst!

– Kom deg på banen og lever et eller annet før du holder på sånn. Jeg vet at det er en ny tid og at jeg er en gammel, gretten gubbe i denne sammenhengen, men dette er «JLingz»-greier (Jesse Lingard). Gjør det gjerne på banen når du har scoret et par mål og er banens beste etter skadeavbrekket, sier Hangeland.