– Norsk turisme vil ikke veie opp tapet

NORGESFERIE: Terje Berge i Finn reise ser en tydelig trend i feriebestillinger. Foto: Privat

Hotellindustrien stålsetter seg

Administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard, vil ikke kommentere hvor mye penger hotellkjeden vil tape på at Norge ikke vil ha innreisende turister i sommer.

Han sier at imidlertid at hotellkjeden nå fokuserer på norsk turisme.

– Vi registrerer at helseministeren har oppfordret nordmenn til å utforske eget land i år, og vi ønsker selvfølgelig å legge til rette for dette. Vi har hoteller ved en rekke spennende destinasjoner og vil gjøre vårt ytterste for å tilby trygge og gode overnattingstilbud over hele landet.

TV 2 har tidligere skrevet om at Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice Hotels, har opplevd en nedgang i bestillinger på 50 prosent under koronakrisen.

Pressevakt i Nordic Choice Hotels, Geir Økland, sier at hotellkjeden foreløpig ikke vet hvordan sommeren vil bli.

– Vi vet ikke når reiserestriksjonene letter, eller hvordan smittetallene påvirker opinionen i landet. Nå jobber de fleste med å få hotellene og selskapet gjennom denne fasen på en best mulig måte.