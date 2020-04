Superstjernen Post Malone, eller Austin Richard Post som han egentlig heter, elsker å tatovere seg. Den 24 år gamle rapperen skal angivelig ha over 50 tatoveringer.

Ansiktstatoveringer

Han har aldri spart blekk på kroppen og har valgt å tatovere seg i ansiktet en rekke ganger.

I et intervju med det engelske motemagasinet GQ Style, avslører han hvorfor han har har valgt å tatovere seg i ansiktet. Han røper at det ligger mer bak enn å følge de siste tatoveringstrendene.

– Ansiktstatoveringene mine kommer nok fra at jeg har vært usikker og misfornøyd med mitt eget utseende i mange år. Nå har jeg tatovert kule ting i ansiktet som gjør at jeg kan se meg selv i speilet og tenke at jeg ser bra ut og bygge litt mer selvtillit, forteller han i intervjuet med GQ Style.

Blodig sirkelsag og gapestokk

Hele kroppen til den amerikanske rapstjernen er dekket av tatoveringer. På ansiktet har han nylig tatovert en blodig sirkelsag og en middelaldersk gapestokk. Han har i tillegg tatovert ordene «alltid» og «trøtt» under hver øye og en kniv nær høyre øyet.

I intervjuet snakker også Post Malone åpent om sin mentale helse, og nevner de tragiske narkotikarelaterte dødsfallene til sine kollegaer Mac Miller, Lil Peep og Juice WRLD. Han hevder at han selv kunne lidd samme skjebne som de.

– På barneskolen og ungdomsskolen gråt jeg meg i søvn hver kveld. Jeg prøvde å drikke noen øl for å bli kvitt smertene, men smertene gikk aldri bort. Det er ingen andre sin feil, jeg var dessverre disponert for dette, sier Post Malone.

Bekymrede fans

Før koronautbruddet var Post Malone på turné i USA og fansen skal ha vært bekymret for hans merkelige oppførsel. Det fikk 24-åringen til å si følgende fra scenen under en konsert i Memphis

– Til alle dere som er bekymret for min helse, setter jeg stor pris på deres medfølelse og støtte. Jeg kan berolige dere med at jeg har det jævlig bra og føler meg fantastisk, fortalte han under konserten.