Tirsdag opplyser de svenske helsemyndighetene at totalt 1033 personer har omkommet som følge av koronaviruset.

Det er er en oppgang på 114 siden mandag.

Mange av dødsfallene er imidlertid etterslep gjennom påskedagene da innrapporteringen har vært mangelfull.

Det forventes ikke at dødstallene fra langhelgen er fullstendige før onsdag, opplyser statsepedemiolog Anders Tegnell under dagens pressekonferanse.

Det er 11.445 registrert smittede i landet, og 915 personer er innlagt på intensivbehandling ved svenske sykehus.

Sverige er det landet i Norden med flest smittede, og flest døde som følge av koronaviruset. Statistikk viser at det akkurat nå dør godt over ti ganger flere av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydelig strengere restriksjoner. Også Norge og Danmark har valgt strengere restriksjoner enn Sverige, og ser nå synkende dødstall og færre innlagte pasienter på intensivavdelingene.

Forskere kritiske

Årsakene til det kan være sammensatt, og fasit på om den svenske strategien er fornuftig eller ikke får man ikke før pandemien er over. Allikevel er det uro i det svenske fagmiljøet over myndighetenes håndtering av smittesituasjonen.

22 svenske forskere retter sviende kritikk mot Folkhälsomyndigheten og den svenske regjeringens håndtering av koronautbruddet i landet.

Forskerne oppfordrer i et debattinnlegg i Dagens Nyheter tirsdag politikerne til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tjenestepersoner uten evner til å forutse eller begrense epidemien, må de folkevalgte gripe inn, skriver de ifølge Aftonbladet , som har omtalt debattinnlegget.

Forskerne tar til orde for at Sverige bør endre strategi for å bekjempe koronautbruddet.

– Feil informasjon

Forskerne skriver også Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfeller har hevdet at smittespredningen har flatet ut selv om det ikke har vært riktig.

– De vil ikke endre sine anbefalinger selv om Sveriges kurve begynner å skille seg radikalt fra sine naboland.

Folkhälsomyndigheten har så langt ikke kommentert anklagene i debattinnlegget. (©NTB/TV 2)