Han viser til at basisstøtten, som er lik for alle, ikke valutajusteres. Når den norske kronen svekker seg, gir det norske utenlandsstudenter mindre å rutte med.

– Studenter i utlandet får utbetalt hele summen på begynnelsen av semesteret. Mange har overført midlene til lokal konto i lokal valuta, som ikke berøres av kronekursendringer. Derfor har vi ikke vurdert å endre på dette gjennom å valutajustere selve basisstøtten, sier Asheim.

Han sier det er vanskelig å gjøre en slik justering underveis i et semester. Asheim minner også om at noen av tiltakene i krisepakken for studenter vil kunne hjelpe de som rammes av endringer i kronekursen.

Arbeiderpartiets Nina Sandberg tok opp saken i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

– Norske studenter i utlandet opplever både bortfall av inntekter og økende utgifter grunnet svak krone. Skolepenger valutajusteres, men ikke studiestøtten. En sterk krone er dermed en forutsetning for å kunne leve av studiestøtten, skriver hun.

