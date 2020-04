Ansiktsbørsten skal gjøre huden renere og strammere – slik gikk det da Victoria (20) prøvde den

Victoria Håkonsen (20) har i flere år slitt med uren hud. En lang stund gikk hun på sterke medikamenter som gjorde kvisene bedre, men etterhvert ble bivirkningene så store at hun kuttet dem ut.

­– Det har skjedd at barn har kommet bort og spurt meg om hva jeg egentlig har i ansiktet, sier hun om den vonde og usikre tiden.

Til tross for at det har gått noen år, føler hun fortsatt at hun har noen dager med veldig stygg hud.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

KVISER: Victoria Håkonsen (20) har hatt noen tunge perioder med uren hud. Foto: Privat

Sammen med Vilde Holtar Rønning (29) og Annette Grasmo Bergman (46) har hun testet ansiktsbørsten FOREO LUNA 3, som skal gi bedre hud.

Lover mindre rynker

Du har kanskje sett den på blogger og sosiale medier – en fargerik børste i silikon. Produktet blir stadig anbefalt av kjente bloggere. Blant dem Anniken Jørgensen og Caroline Berg Eriksen.

Produsenten selv påstår at denne ansiktsbørsten kan fjerne sminke, gjøre huden ren, ungdommelig og mindre utsatt for kviser takket være den såkalte Sonic-teknologien.

Børsten skal visstnok pulsere 8000 ganger per minutt og dermed åpne porene og gjøre at renseproduktene og kremene trenger lenger inn i huden.

Ansiktsbørsten FOREO LUNA 3 FOREO LUNA 3 kan kjøpes hos blant annet Kicks og Lyko for kr 2195. På FOREOs nettside koster børsten 199 euro. FOREO LUNA 3 bruker såkalt Sonic-teknologi og skal visstnok pulsere 8000 ganger per minutt.

Hudlege Joar Austad ved Hudlegekontoret Sandvika Bad er langt fra overbevist om at et hudprodukt kan hjelpe mot både kviser, rynker og gjøre huden strammere.

– Det foreligger litt mer diffuse rapporter som sier at slik teknologi kanskje kan ha effekt, sier Austad.

FOREO hevder de har studier som viser effekt, men ønsker ikke å dele dem med Helsekontrollen.

Austad mener likevel at vibrasjonene mot huden kan føre til at blodårene i lærhuden utvider seg litt.

– Da vil det komme mer blod ut til huden og den ser litt fyldigere ut, dermed får den forbigående virkning. Hvis man i tillegg bruker en fuktighetskrem som binder vann i overhuden, så ser huden også glattere ut. Men om den både renser huden og hjelper mot rynker er vel ytterst tvilsomt, mener hudlegen.

Rens og massasje to ganger om dagen

BØRSTEN: FOREO LUNA 3 skal gi bedre hud. Foto: Eva Strømsted

Testerne har prøvd produktet i én måned ettersom FOREO lover en forskjell allerede etter 28 dagers bruk. FOREO er kun brukt på venstre side av ansiktet, på den andre har jentene fulgt sine vanlige hudrutiner.

I tillegg til å rengjøre huden hver morgen og kveld og like etter trening, har jentene også testet to massasjefunksjoner som FOREO oppgir skal motvirke rynker under øynene og konturere kinnbenene.