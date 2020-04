Derfor får du billig bensin og diesel nå

Prisene har falt hele påsken

Prisen du får på din lokale bensinstasjon har også sammenheng med kronekursen.

– Vi kjøper ferdigraffinert bensin og diesel i dollar og selger i kroner, derfor påvirker også krona bensin- og dieselprisen her hjemme, sier Hansen.

Usikkerheten i verdensøkonomien er høy, og den norske krona har svekket seg mot dollar og euro.

– Isolert vil dette gi en økning i innkjøpsprisen vår, siden vi importerer drivstoffet fra det internasjonale markedet for bensin og diesel. Men denne effekten blir mer enn utliknet av fallet i prisene på raffinerte produkter, sier Philippart.

Så hva er det som har skjedd de siste ukene for at prisen på bensin og diesel skulle bli så lav? Hansen sier at de gjennom påsken har sett at intensiteten i priskrigene har variert over hele landet.

– Prisene har falt gjennom hele påsken. Det er ikke unormalt, vi har sett det samme tidligere. Samtidig har korona-situasjonen gjort at mange har valgt å holde seg hjemme, eller kun kjørt korte turer sammenlignet med tidligere utfartspåsker. Det gjør at antall solgte liter er mindre enn tidligere.

– Årsaken til de lave prisene er todelt; tøff konkurranse lokalt, kombinert med at de veiledende prisene på bensin og diesel er lave som følge av lave kostpriser, sier Hansen.

Kraftig prisfall

Philippart sier årsaken til de lave bensin- og dieselprisene først og fremst er at den globale etterspørselen etter drivstoff har falt som følge av korona-situasjonen.

– Både Russland og Saudi-Arabia har samtidig intensivert oljeproduksjonen, slik at det globale tilbudet av olje har økt. Dette har ført til reduserte priser på raffinerte produkter som bensin og diesel, sier Philippart.

Under normale omstendigheter ligger literprisen på bensin ofte rundt en krone over dieselprisen. I det siste har flere lagt merke til at dette ikke nødvendigvis er tilfellet for tiden.

– Bensin- og dieselprisen har blitt nesten helt lik. Det skyldes at bensin i størst grad blir brukt for persontransport, mens diesel blir brukt for varetransport, oppvarming og båter. Koronaviruset har først og fremst påvirket persontransporten, og derfor er etterspørselen etter bensin mye lavere enn etter diesel, som har ført til at bensinprisen har falt mer enn dieselprisen, sier Philippart.

Hansen kan ikke gi noe eksakt svar på når han sist kan huske å ha sett like lave bensin- og dieselpriser, men sier det må være en god del år siden.

– Vår veiledende pris, som du finner på våre nettsider, har siden 27. februar falt med over to kroner literen på bensin og 1,25 kr per liter på diesel. Det er lenge siden vi har opplevd et så stort prisfall i veiledende pris, og jeg kan ikke huske et like kraftig prisfall i nyere tid, sier Hansen.