– En gylden mulighet til å huke av på den norske «bucketlisten»

Når både statsministeren, fungerende helsedirektør og fagdirektør i Folkehelseinstituttet nå ber nordmenn rette øyene mot eget land når de planlegger sommerferien, øyner de to søstrene igjen håp.

– Senest i går tikket det inn to bookinger fra nordmenn som ønsker å feriere hos oss til sommeren. Da ble jeg glad og håpet om at det skal gå bra er igjen tent, sier Nicolaysen.

Bucket-list

Siw Sandvik i NordNorsk Reiseliv sier at den økte trafikken de har på deres nettsider tyder på at mange har brukt påsken til å tenke, drømme og planlegge en sommer innenfor landets grenser i år.

Siw Sandvik i NordNorsk Reiseliv håper nordmenn realiserer drømmen om å feriere innenlands i sommer. Foto: Tommy Andreassen/Photo-View

– Vi merker en betydelig økning av besøk fra norske kunder på nettsidene våre om dagen og da spesielt på Helgelands-siden, som har økt trafikken med over 30 prosent. Jeg tror dette viser at mange har Nord-Norge på sin bucket-list, sier Sandvik.

Reiselivssjefen sier at Nord-Norge vanligvis trekker mange ferierende nordmenn og håper at kommende sommer vil trekke flere enn noen gang.

– Mange som har gått med en drøm om å oppleve alt det fantastiske denne landsdelen har å by på, har en gylden mulighet til å gjøre nettopp dette i sommer, sier hun.

Til folk som er bekymret for at det kommer til å bli for folksomt på de ulike ferieperlene i Nord, er Sandvik klar og tydelig:

VAKKERT: Helgelandskysten, som er med på The TelegraphS kåring av Norges ni vakreste bilruter, begynner å bli en stadig mer populær feriedestinasjon. Foto: Visit Helgeland

– Nord-Norge har store områder med flotte fjorder, fjell og strender. Vi har plass til mange og er ikke redd for at det blir overturisme.

Kreativt

Mange reiselivsaktører har hatt tøffe uker etter statsminister Erna Solberg innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Men reiselivssjefer rundt omkring i landet har sett at deler av bransjen har vist stor fleksibilitet og evne til å snu seg rundt og være kreative.

– Når den utenlandske trafikken bortfalt innebar det krise for mange reiselivsøktører. Og for mange små aktører med små marginer, er situasjonen veldig alvorlig. Men i en krise er det utrolig hva folk får til og det hjelper det stort for reiselivsnæringen at nordmenn planlegger å feriere i eget land, sier Sandvik.

Det er tydelig at reiseglade nordmenn også har lyttet til myndighetenes sommerråd. Facebookgruppen Tilbring sommeren i Norge, som ble opprettet 25. mars som en inspirasjon til å være turist i eget land, har i skrivende stund 180.000 medlemmer.

– En unik sjanse

Selv om mange planlegger Norges-ferie er ikke reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest redd for at folk kommer til å gå i kø på norske turistmagneter i sommer.

UTSIKT: Reiselivssjef Torunn Dyrkorn, her fotografert på Rampestreken på Åndalsnes. Foto: Visit Nordvest

– Nordmenn er ikke så glad å gå i flokk, de ønsker heller å finne steder som ikke alle andre har opplevd før oss. Og når vi er bosatt i dette landet, med den fantastiske naturen, har vi en unik mulighet til å utforske og tvinge oss til å se landet med nye øyne, sier reiselivssjefen i Nordvest.

Dyrkorn mener bransjen nå har en ypperlig sjanse til å friste nordmenn og skape reiselyst til andre og mindre kjente, men like vakre, perler enn de vanlige fyrtårnene – som for eksempel Altlanterhavsveien og Sunnmørsalpene.

FJORD OG FJELL: Fantastisk utsikt på Aurstupet ved Aursjøvegen, som går mellom Eikesdal og Sunndalsøra. Foto: Terje Rakke

Hun nevner både fiskeværet Bud ytterst på Romsdalskysten med sin «Lofotenstemning», den idylliske øya Grip i havet utenfor Kristiansund og Innerdalen som hun mener er Norges vakreste dal.

– En kjempesommer

Generalsekretæren i Den norske turistforening, Dag Terje Kvarp Solvang, er også positiv til at nordmenn holder seg i hjemmelandet i sommer.

– Jeg nekter å forholde meg til triste ting før det blir en realitet. Den viktigste jobben vi gjør nå er å sørge for at folk føler seg trygge når de bruker våre tjenester. Og dersom over fem millioner nordmenn velger Norge som ferieland, tror jeg DNT vil få en kjempesommer, sier Kvarp Solvang.

Generalsekretæren sier at DNT har vært i daglige møter med sine medlemsforeninger, for å finne løsninger på hvordan de skal redusere risikoen for at turgåere kan bli smittet.

– Vi jobber på spreng for å oppnå en bransjestandard rundt smittevern som helsedirektoratet kan godkjenne. Når rådet om unødvendige fritidsreiser oppheves, vil vi være klare for å kunne invitere turgåere til oss, sier generalsekretæren.