TV 2s ekspert følte på skam etter VM-nederlag

I programmet på TV 2 Sumo ser du hvordan Drillo fikk troen tilbake hos de norske spillerne, som tross alt hadde alle muligheter for avansement til tross for nederlaget. Alle de fire lagene i puljen hadde nemlig tre poeng, med hver sin ettmålsseier og hvert sitt ettmålstap i de to første kampene.

– Det er mye rart som skjer der. Med uavgjort mot Italia hadde vi nesten vært videre. 99 prosent. Men vi var også klar over at selv med 0-1-tap, ville vi liksom «være sikre» på å gå videre med uavgjort i siste kamp. I hvert fall med 99 prosent sikkerhet. Så jeg var ikke så veldig misfornøyd da kampen var slutt, for da tenkte jeg at med uavgjort mot Irland så er vi videre, sier Drillo

Røk ut med knappest mulig margin

Problemet til Norge forut for de siste kampene i gruppen var bare at Mexico hadde slått Irland med 2-1, mens alle de tre andre kampene i gruppen hadde endt med 1-0-resultat.

(Se info om tingenes tilstand i tabellen til høyre)

Dermed hadde alle lagene tre poeng etter to kamper, men Mexico og Irland stod med 2-2 i målforskjell mot Norges og Italias 1-1.

På den svært spennende avslutningsdagen klarte ikke Norge mer enn 0-0 mot irene, og røk ut av VM-historiens jevneste gruppe - den eneste der alle fire har endt på fire poeng og med lik målforskjell - som resultat av at Mexico og Italia spilte 1-1 samtidig.

– Det skal nesten ikke være mulig å ryke ut med fire poeng når tre lag går videre. Problemet var at Mexico og Italia vet at de går videre med uavgjort. Jeg husker godt hva jeg sa til Kjell Borgersen, som satt ved siden av meg, da Italia tok ledelsen. «Skal vi tippe om det går mer eller mindre enn fem minutter før det blir 1-1?». Jeg var ganske sikker på at det kom til å bli 1-1, og det gikk elleve minutter og så var det 1-1. Om ikke jeg var bombesikker, så tenkte jeg at «her må vi vinne», sier Drillo.

Norges gruppe under USA-VM: 1. kamp: Norge-Mexico 1-0,

K.Rekdal

K.Rekdal Italia-Irland 0-1,

R.Houghton Tabell etter 1. kamp:

1. Norge, 3p, 1-0

1. Irland, 3p, 1-0

3. Italia, 0p, 0-1

3. Mexico, 0p, 0-1 2. kamp: Italia-Norge 1-0,

D.Baggio

D.Baggio Mexico-Irland 2-1,

L.Garcia 2, J.Aldridge Tabell etter 2. kamp:

1. Mexico, 3p, 2-2

2. Irland, 3p, 2-2

3. Italia, 3p, 1-1

4. Norge, 3p, 1-1 3. kamp: Norge-Irland 0-0

Italia-Mexico 1-1

D.Massaro, M.Bernal Tabell etter 3.kamp:

1. Mexico, 3p, 3-3

2. Irland, 3p, 2-2

3, Italia, 3p, 2-2

4. Norge, 3p, 1-1 Mexico videre som gruppevinner med best målforskjell

Irland videre som gruppetoer på bedre innbyrdes oppgjør enn Italia

Italia videre som fjerde beste treer

Norge ute med dårligst målforskjell

Landslagssjefen innrømmer at han i dag kan se tilbake på 0-0-kampen mot Irland og tenke at han burde gjort større grep for å prøve å få en matchvinnerscoring som ville sendt Norge til åttedelsfinalen som gruppevinner.

– Jeg bebreider meg selv for at vi ikke tok litt flere sjanser på slutten og tok litt mer risiko for å få den avgjørende goalen. Det sitter vel en bitteliten rar følelse i hodet mitt at kanskje Italia kan vinne, og da hadde vi vært videre, men det var litt blandede følelser på slutten. Jeg hadde ikke noen god følelse da dette var slutt. Ikke bare fordi vi røk, men fordi jeg hadde en følelse av at jeg kunne gjort ting littegrann annerledes, sier han.

Thorstvedt takknemlig overfor Drillo

Mexico endte opp som gruppevinnere og tapte deretter åttedelsfinalen på straffekonkurranse mot overraskelseslaget Bulgaria, mens Irland gikk videre som toer og tapte sin åttedelsfinale 0-2 mot Nederland. Italia gikk videre som den 4. beste av gruppetreerne, og slo deretter ut både Nigeria, Spania og Bulgaria på sin vei mot VM-sølv denne sommeren. Som i 1998, var Norge definitivt oppe og spiste kirsebær mot de aller største, men røk med små marginer da det gjaldt som mest.

– Dette er stort å ha vært med på fotballmessig, men det er jo også opplevelser som gjør noe med deg som menneske og som du bærer meg deg hele livet. Det trodde jeg aldri at jeg skulle få oppleve. Da jeg begynte på landslaget, trodde jeg at «det går ikke». Jeg gikk ofte ut på banen og tenkte «slipper jeg inn ett mål i dag, så taper vi». Men denne mannen her kom inn og snudde opp ned på alt, løftet det opp og gav oss minner som varte livet ut. Så takk skal du ha, sier Thorstvedt til Drillo på et tidspunkt i løpet av programmet.

TV 2s fotballekspert er også klokkeklar på at det kan bli nye elleville øyeblikk rundt det norske landslaget med nye deltakelser i mesterskap, initiert av gjensynet med jubelscenene fra den gang VM-plassen ble sikret på den tiden og halve Oslo gikk amok i gatene.

– Det viser potensialet som fortsatt ligger der. Går vi til mesterskap igjen, eksploderer det igjen. Det er så stas å følge et lag som er i mesterskap, så det må skje snart igjen, sier Thorstvedt.

I programmet ser du også Thorstvedt og Drillo fortelle hva de synes om de sorte plastsekkene som de trente med før USA-VM, om en dommer som var «nesten korrupt», om måten Drillo fikk spillerne til å legge bort all respekt og mye, mye mer.

Se «Hele Norges Drillo» på Sumo nå og i reprise på TV 2 Sport Premium lørdag 12.20!