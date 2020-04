Når påsken er over, er det også dekkskift-sesong for mange av oss. Vinterhjulene skal av, sommerhjulene på.

Har du piggdekk på bilen, kan du kjøre med disse frem til 1. mai i år. Det gjelder for hele landet.

For piggfrie dekk er det ingen bestemt datoregel. Men med mindre du tenker deg til fjells eller bor i deler av landet hvor det fortsatt er vinter, er det neppe noen grunn til å drøye dette lenger.

Når det er varmt i været, gir nemlig sommerdekk vesentlig bedre kjøreegenskaper på bilen, enn vinterdekk.

Det er flere ting du bør huske når du går i gang med denne jobben. Også med dekkene du tar av bilen.

Blir ikke vinterdekkene rengjort grundig, kan de nemlig få dårligere veigrep neste vinter.

Felgene kan korrodere

Både friksjonsevnen til dekkene og mykheten til gummien kan bli unødvendig svekket, påpeker forsikringsselskapet If.

– Få bort asfalt, salt og kjemikalier som har festet seg på dekket og felgen. Det finnes spesialbørster for dette, men du kommer langt med en gammel oppvaskbørste. Mange bruker oppvaskmiddel for å gjøre jobben. Du får også egnede vaskemidler på bensinstasjonen eller hos bilrekvisitabutikken, sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If.

Han peker på at felgene lett korroderer, så det er viktig å få renset og tørket disse godt.

Det er viktig å vaske både felger og dekk godt. Foto: Scanpix

Lagres tørt og kjølig

Husk også på å skylle bort alle rester av såpe og sterke avfettingsmidler som mange bruker på felgene:

– Bruk masse rent vann, hvis ikke blir du ikke kvitt alle kjemikaliene. Da vil de tære på felg og gummi gjennom flere måneder. Hvis du bruker høyttrykksspyler, hold litt avstand – og ha aldri fullt trykk, sier Clementz, i en pressemelding.

Dekk bør lagres mørkt, tørt og kjølig. Hvis de blir utsatt for sollys, vil det framskynde aldringen av dekket. Det beste er å lagre dem på felg, hengende. De kan også stables liggende hvis de er på felg.

Dekkene lagrer du best tørt og mørkt – og innendørs. Ute i solveggen har de absolutt ikke godt av å ligge.

Sjekk mønsterdybden

– Dekkvask er jo en jobb det er mulig å sette ut til eldre barn og tenåringer som ønsker å tjene noen kroner. Jeg vil tro at det går an å bli enige om en pris begge parter er godt fornøyd med, sier Clementz.

Begynner dekkene å bli noen år? Da bør du absolutt sjekke mønsterdybden før du setter dem bort.

Vinterdekk på personbiler skal ha minimum tre millimeter, men fra flere uavhengige hold blir det anbefalt å ha minst fire millimeter mønsterdybde.

Husk: Hvis dekkene nærmer seg dette nivået, vil de neppe holde en hel sesong til, med normal kjørelengde. Og da kan det smarteste være å kjøpe nye dekk til vintersesongen er her igjen.

