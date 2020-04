Influenserne Sofie Caroline Nilsen (25) og Morten Botten (25), som begge er med i TV 2-dokuserien Bloggerne, har avsluttet forholdet.

Det avslører Nilsen på sin egen blogg i et innlegg med tittelen «Det er slutt».

«Som dere sikkert forstår ved å lese overskriften så er det slutt mellom Morten og meg. Det føles helt uvirkelig å skrive den setningen da det føles ut som at han har vært her for alltid», skriver hun på bloggen.

Videre skriver hun at hun velger å fortelle om bruddet fordi hun føler at leserne hennes fortjener å få vite det.

«Jeg vet det er mange som vil spørre hvorfor, og svaret er så enkelt som at vi bare har vokst fra hverandre. Den siste tiden har Morten og jeg bare vært venner, eller bestevenner. Det er en stund siden vi har oppført oss som kjærester, samtidig som at vi er på et sted i livet der vi har helt forskjellige ønsker og drømmer», skriver hun videre.

Botten har delt en lenke til blogginnlegget på sin egen Instagram-konto.

Ifølge Nilsen er det en stund siden forholdet ble avsluttet, og hun avslører at de fortsatt bor sammen.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Nilsen og Botten tirsdag.

BLOGGERNE-PROFILER: Her er Anniken Jørgensen, Julianne Nygård, Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen, Martine Lunde og Sofie Caroline Nilsen fotografert i august 2019. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Reality-par

Paret møtte hverandre da de begge deltok i realityprogrammet Paradise Hotel i 2017, og de var kjærester i tre år.

Etter realitydeltakelsen har de begge gjort karriere som influensere, og de har vært en del av de to siste sesongene av TV 2-dokuserien Bloggerne.

TV-seerne fikk være med da paret kjøpte seg leilighet sammen i Trondheim, og kameraene var også med da Botten senere bestemte seg for å flytte igjen for en jobb.

Se klippet fra Bloggerne i videoen øverst i saken.

Tidligere i år ble det kjent at paret skal selge sin felles leilighet i Trondheim. På sin blogg avslører Nilsen at hun skal reise til USA nå, mens Botten flytter til Oslo.