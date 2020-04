Nå har piggdekkforbudet startet i store deler av landet og sesongens dekkskift er her. Selv om mange velger å betale for at andre skal gjøre dekkskiftet, er det tryggest for bilen å gjøre jobben selv. For å spare ryggen for unødvendig slit, finnes det et verktøy som gjør jobben lettere og vi tester disse batteridrevne muttertrekkere:

Milwaukee M18 FMTIWF12

Makita DTW285

Bosch GDS 18v-EC 300 ABR

Ryobi R18IW31

Dette er maskinene som produsentene selv mener er best egnet til dekkskift for de fleste forbrukerne.

Testpanelet

For å teste har vi fått hjelp fra Red Zone Racing, en bilklubb for modifiserte biler med tilhold rundt Østfold. Gjengen de har sendt oss er Jon-Henrik Lauritzen, Adrian Jahren, Martin Barkenæs og Malene Stamsaas Andersen. De er alle over gjennomsnittet opptatt av bil og tar seg alltid av dekkskiftet selv.

Også Asgeir Borgemoen er med for å teste. Han har vært lidenskapelig opptatt av alt som har med motor å gjøre og bytter flere dekk enn de fleste.

– Jeg driver med litt racing, der går det en del dekk. Så har jeg stuntshowene på Tusenfryd hvor vi bytter rundt 270 hjul hver sesong, sier han.

Slik har vi testet

Maskinene ble testet etter brukervennlighet og muskelkraft ved på- og avskruing av mutterne. I tillegg ble det gjort vurderinger av robusthet.

TESTERE: Martin Barkenæs, Jon-Henrik Lauritzen, Adrian Jahren og Malene Stamsaas Andersen.

Alle mutterne ble strammet til ved bruk av en momentnøkkel for å komme på det anbefalte momentet på 120 Nm. Maskinene ble så testet på alle innstillingene, både til å løsne og feste mutterne.

– 120 Nm vil jeg si er maks på aluminiumsfelger. Etter å ha festet mutterne, gå alltid over med en momentnøkkel. Da slipper man stjernemoment – det er når du skrur til du ser stjerner, forteller Asgeir mens han ler.

Alle maskinene imponerer

Alle maskinene klarte å løsne mutterne på den anbefalte styrken og de fleste klarte jobben ganske lett. Milwaukee er maskinen som har det største momentet og klarte å løsne mutterne på nivå to. Makita og Bosch har en nappefunksjon som gjorde opp for at de er de svakeste på papiret. Ryobi klarte også jobben, men slet litt mer enn de andre.

Når det gjelder festing av mutterne er det litt mer som skiller maskinene.

– Går til så det dundrer når jeg skrur inn igjen her. Godt over 120 Nm her, må nesten skru dem ut igjen, sier Asgeir etter å ha festet mutterne med maskinen fra Bosch.

De tre andre maskinene har alle ulike styrker av moment som gjør at det er trygt og enkelt å feste mutterne før man går over med momentnøkkel, men én av maskinene kom meget nært 120 Nm med kun maskin.

– Da prøver vi å feste med nivå to på Milwaukee, det ble veldig bra, nesten perfekt.

Ryobi Maskinen fra Ryobi klarer å gjøre samme jobb som konkurrentene og kommer med en meget vennlig prislapp, men må jobbe litt mer enn de andre for å løsne mutterne. Pris med batteri: 2499,- Moment:180/240/400 Nm Terningkast: 3 Bosch Muttertrekkeren fra Bosch har en nappefunksjon som er god mot de ekstra tøffe mutterne og banket løs alle mutterne meget lett, men er den eneste av maskinene som ikke har et justerbart moment. Det gjør at man må være ekstra forsiktig når man skal feste mutterne igjen. Pris med batteri: 6643,- Moment: 300 Nm Terningkast: 4