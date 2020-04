Det rystet en hel idrettsverden da basketballegenden Kobe Bryant (41), datteren Gianna (13) og syv andre mistet livet i en helikopterulykke 26. januar.

Kobe spilte sin siste NBA-kamp mot Utah Jazz 13. april 2016, og siden den gang har 13. april blitt utnevnt til «Mamba Day» av hans mange fans, med henvisning til hans berømte kallenavn.

Til minne om ektemannen

Mandag skrev Kobe Bryants ektefelle, Vanessa Bryant, en svært følelsesladet hyllest til sin avdøde ektemann på sin Instagram-profil. Der anerkjente hun hans 20 år lange NBA-karriere for Los Angeles Lakers og la ut en video med høydepunkter fra hans siste kamp.

Det var amerikanske ET som omtalte saken først.

Vanessa skriver hvordan Kobe nettopp hadde begynt å glede seg over pensjonisttilværelsen sammen med henne og deres fire døtre.

Tapt tid

«Mannen min jobbet beinhardt i 20 år. Han ga alt», skriver Vanessa. «Alt han ønsket var å tilbringe tid med jentene våre og meg for å gjøre opp for tapt tid. Han ønsket å være der for hver eneste milepæl og spesielle øyeblikk i jentelivet vårt. Han fikk bare glede seg i tre år og 9 måneder».

«Han vant en Oscar, han åpnet Granity studioer, han ble en bestselgende forfatter og trente Giannas basketlag på den tiden», fortsetter hun. «Gianna jobbet hardt og ga alt syv dager i uken, akkurat som pappaen sin. Jeg skulle ønske jeg kunne komme tilbake til den morgenen, hver dag. Jeg skulle ønske de hadde en normal, lokal kamp den 26. januar. Livet er virkelig ikke rettferdig. Dette er bare meningsløst», avslutter Vanessa.

Kjærlighet og støtte

Kobe har etter dødsfallet blitt hyllet verden over, og familien har mottatt enorm støtte og kjærlighet. En kilde fortalte ET i februar at Vanessa ble overveldet av kjærligheten hun og familien fikk under hans emosjonelle minnesmerke som ble holdt i Staples Center 24. februar. Siden den gang har hun delt inderlige hyllester til både Kobe og Gianna på sin Instagram-profil.

Kobe har hatt drakt nummer 24 gjennom hele sin karriere for Los Angeles Lakers. Datteren Gianna, som også aktivt spilte basketball, hadde nummer 2. Til bildet skriver Vanessa «Det er ingen nummer 24 uten nummer 2».