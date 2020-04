– Dette er de største utfordringene

Like før påske annonserte regjeringen at en gjenåpning av samfunnet vil skje fra 20. april – og det er barnehagene som er først ut. Byrådsleder Raymond Johansen presiserer til TV 2 mandag at barnehagene skal åpne fra 20. april, og at ikke alle barnehager vil åpne den dagen.

Uken etter, den 27. april, åpner skolene for 1.-4. klasse.

Nå er både skoler og barnehager i full gang med å forberede seg til åpning, til tross for at den nasjonale smittvernsveilederen for barnehagene ikke blir klar før på onsdag 15. april.

– Ikke eksperter på smittevern

Læringsverkstedet driver 238 private barnehager i Norge. De venter spent på veilederen fra myndighetene, og forbereder seg i mellomtiden på det de kan.

– Nå jobber vi med å få kartlagt hvor mange barn og ansatte som kommer på mandag, sier Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, til TV 2.

– Vi er opptatt av å åpne på en god og trygg måte. Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi kan barnehage.

Fokusområdet de neste dagene er hvilke løsninger de kan komme med for å forhindre smitte på best mulig måte.

Noen av utfordringene de må løse er hvordan henting og levering av barn til barnehagen skal foregå, hvordan de skal bruke arealene i barnehagen, og om de må dele barna inn i mindre grupper.

BARNEHAGE: Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet. Foto: Læringsverkstedet

– Vi tilrettelegger så barn, ansatte og foreldre føler seg så trygge som mulig. Vi tenker oss mer og mer tilbake til en normal hverdag, men det er samtidig for tidlig å si hvordan vi vil løse alt, sier Sydtangen.

Utfordring med de minste

Den offisielle veilederen fra myndighetene skal klargjøres og sendes ut onsdag. TV 2 får bekreftet at arbeidet med veilederen nå er i sluttfasen.

– Veilederen for barnehagene skal etter planen være klar i morgen, sier Tuva Gaarder Nordlie, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget om å lage en veileder kommer fra Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

– Vi håper den skal gi god veiledning og føring. Nå planlegger vi for det vi vet og kan. Vi skal bruke torsdag og fredag til å gå gjennom de punktene vi ikke har oversikt over enda, sier direktøren for barnehagedrift i Læringsverkstedet.

Hun sier de allerede har spesifikke retningslinjer for rengjøring i barnehagen, men at eksempelvis håndvask vil være viktig når barnehagen åpner.

– Barn kan ikke praktisere det sånn som voksne klarer, men vi kommer til å ha mye fokus på det framover. For de aller minste vil det være en utfordring å ivareta den typen hygiene som vi voksne har, sier Sydtangen.