Lise Karlsnes var åpen om angsten – nå skal hun hjelpe andre i samme situasjon

Lise Karlsnes er trolig mest kjent for å være vokalisten i bandet Briskeby.

I 2000 kom de med monsterhitten «Propaganda», og det samme året vant bandet hele fire Spellemannspriser.

Hun ble raskt en IT-jente også uten mikrofonen i hånda, og har blant annet gått catwalken under Oslo Fashion Week.

I 2012 slapp hun albumet «Dance Or Die». Siden den gang har hun hatt noen små opptredener med andre artister, men det har generelt vært lite musikkproduksjon.

Artisten har tidligere vært åpen om at hun begynte å utvikle sosial angst da hun og Briskeby var på topp, men dette er ikke den eneste årsaken til at stjernen bremset opp med plateutgivelser.

MODELL: I 2010 gikk Karlsnes på catwalken under åpningen av Oslo Fashion Week. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Student

Tønsberg-dama har nemlig hatt vanvittig mange jern i ilden de siste årene.

I tillegg til å ha opptrådt på flere musikalscener, blant annet med sukssesshowet «Beatles» på Chat Noir, har hun valgt å satse på en ny yrkesretning.

– Jeg holder på å ta siste året i en psykoterapi-bachelor. Jeg begynte å studere som 37-åring. Det er aldri for sent, sier hun i et TV 2-intervju.

Målet til multitalentet er å jobbe med gestaltterapi. Dette er en samtalebasert terapiform som fokuserer på øyeblikket som skjer her og nå, og har mindre fokus på fortiden til pasienten.

Selv om 40-åringen gjør en karriereendring, betyr ikke det at musikkarrieren er lagt på hylla.

– Jeg kan gjøre litt av alt. Jeg kan være med på ting som «Kompani Lauritzen», være på scenen og være terapeut. Man trenger ikke bare å være én ting.

Da hun ble intervjuet av Tønsberg blad i sommer, utrykte hun hvor takknemlig hun var for å få denne muligheten.

– Jeg har pusset opp kontoret i Oslo helt selv. Slipt gulvet og alt. Jeg er veldig glad for at jeg får mulighet til å brenne for noe helt nytt nå som jeg er midt i livet.

BAND: Bård Helgeland, Claus Larsen, Lise Karlsnes og Bjørn Bergene dannet suksessgruppa Briskeby Foto: Tor Richardsen

Kompani Lauritzen

Karlsnes er som nevnt aktuell med TV 2-serien «Kompani Lauritzen», hvor hun allerede har utmerket seg.

Denne uken er hun nemlig korporal i militærleiren, etter å ha fått best poengsum av samtlige kjendiser uken før.

– Det var en syk opplevelse. Jeg merker at jeg har problemer med å finne ord når jeg skal beskrive oppholdet på Setnesmoen.

Popdronningen erkjenner at det er en stund siden hun har takket ja til et TV-konsept, og avslører at det var to personer som gjorde at hun aksepterte akkurat dette tilbudet.

– Jeg har ikke sagt ja til så mye før, men jeg har jo sagt ja til noe. Det jeg likte med «Kompani Lauritzen», var at Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård skulle være programledere. Jeg tenkte at dette måtte bli bra, sier hun, og fortsetter: