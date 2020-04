Håndballag anker etter å ha blitt nektet opprykk: – Føles veldig urettferdig

Ørsta IL mener de blir frarøvet muligheten til opprykk etter at Norges Håndballforbund Region Nord den 20. mars besluttet at endelige tabeller skal gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper.

Etter at koronaviruset satte en stopper for seriespillet måtte forbundet komme frem til en løsning som sørget for at denne sesongen kunne avsluttes.

– Det føles veldig urettferdig å ikke få tilbud om opprykk når man faktisk har spilt nærmest full serie og leder puljen, sier styreleder i Ørsta IL Sven Castberg til TV 2.

Situasjonen til Ørsta er ganske spesiell. Etter 20 seriekamper sto de med 19 seire og hadde stø kurs mot 2. divisjon. Likevel får de ikke rykke opp. Det på grunn av at de har 1,9 i poengsnitt.

– Dette føles som alt annet enn rettferdig

Harstad og Rørvik er lagene som har fått plass i divisjonen over når neste sesong starter. Harstad og Rørvik har vunnet samtlige kamper og står dermed med 2,0 i snitt.

Det som får Ørsta til å reagere er at de har spilt flere kamper enn de to opprykkslagene. Harstad har spilt ni kamper, mens Rørvik har spilt 14.

– Jeg har full forståelse for at det kan føles urettferdig. Men vi la tidlig til grunn at uansett hvilken løsning vi endte på, ville det være noen som satt igjen misfornøyde, sier seksjonsleder i klubbservice i Norges Håndballforbund Region Nord, Kristian Valstad.

– Norges Håndballforbund vedtok etter bråstoppen på sesongen at alle tabeller skulle avgjøres ved at antall poeng ble delt på antall kamper, men det er regionen som har valgt å bruke samme prinsipp for å fordele de to plassene for opprykk. Da blir det veldig skjevt når et lag som har spilt ni kamper og har 18 poeng får opprykk, mens Ørsta som har spilt 20 kamper og har 38 poeng blir værende i 3. divisjon, sier Castberg.

– Forbundet har uttalt at det er en målsetning at det skal være en «rettferdig avslutning av sesongen og plassering av lag til neste år». Dette føles som alt annet enn rettferdig.

Har levert anke til forbundet

Region Nord er den regionen som dekker størst område i landet. Fra Sunnmøre i sør til Finnmark i nord. Da Region Nord tok avgjørelsen i å rangere hvilke lag som skulle rykke opp fra 3. til 2.div ble følgende paragraf i rekkefølgeberegningen i NHF sitt lov, kamp og konkurransereglement benyttet:

§ 9 – 6. ledd, i «rekkefølgeberegning»