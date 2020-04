I enkelte MDMA-tabletter var det ikke spor av MDMA

Helsekontrollen har snakket med eksperter som sier stoffer som MDMA, også kjent som «molly», ufarliggjøres blant unge. Ungdommen selv forteller oss at MDMA i enkelte miljøer er like vanlig som alkohol.

– Bruk av MDMA har gjort at jeg ikke går glipp av livet lenger, sier Karim (20).

Karim er ikke hans ekte navn. 20-åringen sier han tar det syntetiske stoffet MDMA noen ganger i året og at det hele begynte da han var russ.

– Når du er i edru tilstand, eller i alkoholtilstand, så har du et stort ego i deg, så når du tar for eksempel MDMA, havner du på et slags nivå hvor det eneste du føler er kjærlighet.

En periode av massebeslag

I fjor beslagla Kripos drøyt 93 000 MDMA-tabletter og nesten 30 kg MDMA-pulver og krystaller. De beslaglagte mengdene har økt kraftig siden 2018.

– Vi er i en periode av massebeslag. 2019 var vel kanskje det året vi beslagla nest mest gjennom historien, sier senioringeniør Elisabeth Drange ved Seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Drange jobber med å analysere narkotiske stoffer. For å vise hvor mye politiet har fått inn den siste perioden, legger hun frem flere kilo med fargerike MDMA-tabletter på bordet, mange med logoer fra kjente merkevarer som Armani, Heineken og Snapchat.



– Ut fra logoer og farger, så tenker jeg at det appellerer til unge mennesker, sier Drange, og presiserer at det ikke er merkevarene som har produsert stoffene.

Men ikke alt de beslaglegger under navnet «MDMA» inneholder selve stoffet.

Helsekontrollen skal ved hjelp av Kripos gjøre en analyse av noen av MDMA-beslagene for å sjekke hva vi kan finne.

MDMA er et syntetisk rusmiddel med sentralstimulerende virkninger. Stoffet er kjent for å forsterke følelser som kan gi en intens følelse av velvære, kjærlighet, empati og økt sosialisering. Stoffet kan også forsterke de negative følelsene.

MDMA blir ofte omtalt som: "Ecstasy", "Molly", "Emma", "E" og "X". Til tross for at MDMA gjerne blir brukt synonymt med ecstasy, kan ecstasy inneholde andre, beslektede stoffer.

Virkningen og farligheten av MDMA er først og fremst avhengig av størrelsen på dosen, og hvilke andre stoffer som eventuelt inntas. Ved høye doser kan personen oppleve hallusinasjoner.

Bruk av MDMA fører til raskere puls, høyere blodtrykk, muskelspenninger og økt kroppstemperatur.

MDMA kan føre til alvorlige skader eller dødsfall, slik som hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, kramper, akutt nyresvikt, leverskade og livstruende blødningsforstyrrelser.

Hver person har en individuell følsomhet og toleranse til MDMA. Det gjør det vanskelig å angi en giftig eller dødelig dose for MDMA. Fakta: Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

Ungdommer bruker sosiale medier

Ungdommen forteller at det har blitt veldig enkelt å få tak i narkotiske stoffer.

På under ti minutter fant Helsekontrollen et titalls av nettsider som tilbyr MDMA og andre narkotiske stoffer.

Karim sier han stort sett bruker sosiale medier, deriblant appen Snapchat, og at han får tak i dop i løpet av få timer.

Ifølge politiførstebetjent Camilla Hålien Johansen, som jobber med unge og forebygging i Sør-Øst politidistrikt, kan det ta enda kortere tid.

– ­Ungdommene forteller at de kan få tak i narkotika på minimum 15 minutter.