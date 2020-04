Dette rådet kommer på bakgrunn av at distriktene nå har fått konstatert lokal smitte, og at legene derfor vurderer at man er i fase to av pandemien, skriver NRK.

– På et eller annet tidspunkt må vi ta en kalkulert risiko, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i vesterålskommunen Hadsel.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) i Sortland kommune i Vesterålen og Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy kommune i Lofoten uttrykker at deres kommuner trolig vil oppheve sine lokale karanteneregler.

Opphever «søringkarantenen»

Den 14. mars kom de første vedtakene om å sette alle som kommer reisende fra sør i karantene. Både i Vesterålen, Lofoten og Narvik opphever man nå «søringkarantenen».

– Vi har hatt god effekt av karantene. Dette har gitt oss viktig og nødvendig tid til at kommunene og Nordlandssykehuset Lofoten har fått tid til å forberede oss på det som måtte komme, sier Remi Solberg (Ap) til TV 2.

– Når vi ikke velger å videreføre er det fordi vi har fått flere smittede og derfor er i en ny fase, sier han.

Videre mener han at det er viktig at alle kommunene i Lofoten nå fortsetter det gode samarbeidet og i tett samarbeid med helsevesenet lokalt og Nordlandssykehuset forberederer oss på fase 2 i pandemien og ytterligere mulig spredning i vår region.

Også Sortland kommune opphever «søringkarantenen».

– Vi har brukt denne tiden godt. Vi har klart å stabilisere situasjonen rundt smittevernutstyr. Kontinuitetsplanleggingen har vært god. Vi har rustet legekontorene og organisert tjenestene i helse og omsorg til å kunne møte denne epidemien, skriver Sortland kommune på sine hjemmesider.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

– Det skal fortsatt vært fokus på sosial distansering. Vi må fortsette å jobbe sammen, gjennom å ikke være sammen. Alle må huske på å holde avstand, ikke samles i store grupper (maks fem personer), håndvask er veldig viktig, oppfordrer kommunen.

I Narvik gjør man det samme.

– Etter tirsdag må ikke lenger tilreisende fra sør for Dovre i karantene når de ankommer Narvik. Den lokale forskriften om smitteverntiltak fornyes tirsdag, men nå uten delen om karantene for tilreisende, skriver kommunen på sine hjemmsider.

Værøy kommune, som har hatt noen av de strengeste karantenereglene, og som ikke tillot tilreisende fra noen andre kommuner, åpner nå for at reisene fra nordland fylke får komme på besøk, får TV 2 opplyst.

Viderefører

Evenes kommune ønsker å videreføre sine regler.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark understreker overfor NRK at en eventuell forlengelse av lokale karanteneregler må være godt begrunnet.