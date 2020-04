I den åttende og siste episoden av Tiger King, kalt «The Tiger King and I», snakker flere av de involverte ut om tiden etter innspillingen.

Den 40 minutter lange bonus-episoden inneholder intervjuer med seriens mest fremtredende personer, og ble tilgjengelig på strømmetjenesten 12. april.

Vi hører blant andre Joe Exotics (57) kampanjeleder Joshua Dial snakke ut om Travis Maldonados død, som han var vitne til på kloss hold.

NB: Inneholder spoilere dersom du ikke har sett spesialen.

Møttes som 19-åring

Maldonado vokste opp i California og var kun 19 år gammel da han møtte den selvutnevnte «tigerkongen» og flyttet til Oklahoma. Kort tid senere senere giftet de seg, til tross for at Joe allerede var sammen med John Finlay.

I dokumentarserien ser vi Maldonado misbruke narkotiske stoffer, og bli mer og mer ulik seg selv.

6. oktober 2017 står den da 23 år gamle mannen inne på kontoret i dyreparken. I kontorstolen sitter kampanjeleder Dial, som hadde som oppgave å få Joe til å bli valgt som delstatens neste guvernør.

Se TV 2s Camilla Laache anmelde serien i videovinduet:

– Jeg så frykten i blikket

I den ferske bonusepisoden forteller Dial om den grusomme hendelsen som også ble fanget på overvåkingskamera.

– Vi snakket, og han fortalte om pistolen sin. Joe hadde kjøpt ham en Ruger. Han sa: «En Ruger skyter ikke uten et magasin». Jeg svarte: «Er det sant?», ser vi kampanjelederen fortelle.

Dial forklarer videre at Maldonado avfyrte våpenet for å bevise at det han akkurat hadde sagt var sant.

– Det må ha vært en patron i kammeret. Jeg så ham i øynene da han gjorde det, og jeg så overraskelsen og frykten i blikket hans (...) Jeg så det kanskje i fem sekunder, og så var han borte, sier Dial i dokumentarserien, som forteller at han har slitt med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter ulykken.

Kun måneder etter Maldonados død, giftet Joe seg på nytt. Denne gangen med unge Dillon Passage. Selv om Joe i 2019 ble dømt til 22 års fengsel for 17 tilfeller av dyremishandling, og for å ha hyret en leiemorder ved to tilfeller, er paret fortsatt sammen.