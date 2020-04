Wenche serverer i dag sin brennsnute med knasende havrescones.

Brennsnute eller brennesnute innholder ofte byggryn. Som krydder har det blitt brukt nellik eller muskat og tørket ingefær. Suppen kan også smaksettes med friske urter, som for eksempel timian og persille.

Brennsnute:

2-3 dl tørre byggryn, spelt middagsperler eller 4-5 store poteter

Ca. 400 g saltet/røkt kjøtt fra bayonne/saltrøkt lammelår eller rett og slett 2-3 grove smakfulle kjøttpølser

Ca. 1 ½ l kraft (fra knoke/salt kjøtt eller vann med buljongterning)

1/4 liten hodekål

3 skiver kålrot

3 skiver sellerirot

3 gulrøtter

1 purre

(bruk de grønnsakene du har tilgjengelig)

Krydder (for eksempel nellik, muskat, tørket ingefær, friske urter)

Eventuelt salt og pepper

Slik gjør du:

Legg byggrynene i bløt natten over eller bruk middagsperler eller snarkokte byggryn (tilberedes etter anvisning på pakken). Byggryn kan også brukes om de ikke legges i vann, trenger bare litt lenger koketid. Skyll da godt i kaldt vann (bruk en sikt) og kok en god times tid til byggrynene er møre. Har du ikke byggryn, bruk poteter delt i terninger. Kok byggryn/perlespelt i kraft, la trekke til byggrynene er møre. Koketid avhengig av type byggryn, tradisjonell utbløtte byggryn trenger 40 minutter til en time.

Tilsett grønnsaker i små terninger i kraften med byggrynene. Tilsett rester av kjøtt/pølser skåret i terninger. Kok opp og la trekke til grønnsakene er møre. Smak til med salt og pepper og ønsket krydder. Dryss eventuelt over rikelig med finhakket persille før servering. Server med flatbrød eller havrescones uten gjær.

Havrescones:

300 g hvetemel

100 g havremel eller fint sammalt hvete

1 ts salt

Ca. 1 ss honning eventuelt litt sukker (kan sløyfes)

1 ss bakepulver

4 ss rapsolje

3 dl melk, eventuelt vann for melkefri eller melkeerstatning som tåles

Havregryn til dryss

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 220 grader. Bland sammen det tørre tilsett melk/vann, olje og rør sammen til en klissete deig. Fordel deigen på et bakepairkledd stekebrett, bruk hendene eller en slikkepott og form deigen til et rektangel (ca. 25-15 cm) eller som en rund tykk «pizzabunn». Dypp en spiss kniv i mel og skjær i store biter nesten igjennom, slik at brødene kan brytes fra hverandre etter steking. Har du formet brødet som en tykk «pizzabunn», skjær opp i pizzastykker, bare nesten igjennom. Pensle med vann og dryss med havregryn, stek midt i stekeovnen i 20-25 minutter. Steketid er avhengig av tykkelse. Smaker best nystekte.