Hudflettes etter Joika-stunt: – Helt krise for Tise

Gjenbruksappen Tise er i hardt vær etter at de mandag lanserte en Joika-konkurranse på Instagram.

I konkurransen kan man vinne klær med den ikoniske Joika-logoen på.

«Joika – siden 1960», står det på plaggene.

Etter å ha fått en rekke negative kommentarer på Instagram, slettet Tise mandag kveld innlegget.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Bærekraftig kolleksjon

Konkurransen er fortsatt tilgjengelig i Tise sin app.

«Joika. Norges mest retro ferdigmat lager bærekraftig kolleksjon med Tise. Vinn plagg her,» står det.

MAGETOPP: Dette er et av Joika-plaggene Tise-brukerne kan vinne. Foto: Skjermdump/Tise

Klikker man videre, kan man delta i en konkurranse hvor man kan vinne blant annet tettsittende topper, magetopper og luer med Joika-logoen på.

Utgangspunktet for kampanjen er et samarbeid med Nortura for å reklamere for Joikakakenes nye og mer miljøvennlige kartongemballasje.

– TRIST: Christina Hætta håper at Tise og Nortura vraker samarbeidet. Foto: Christina Hætta

60-tallets stereotyper

Før innlegget ble slettet, haglet det kommentarer fra misfornøyde brukere.

«Planlegger dere mange kolleksjoner med karikaturer av minoriteter?», spurte en mann.

Flere fra det samiske miljøet kommenterte innlegget, deriblant leder av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta.

«Vi samer ønsker oss bort fra 60-tallets stereotyper og joikabollene (med kun 17 % reinkjøtt) står på to-do-lista», skrev hun.

Kaldt gufs fra fortiden

Til TV 2 sier Hætta at hun reagerte sterkt da hun så Tise sitt Instagram-innlegg.

– Dette er et kaldt gufs fra 60-tallet og spiller på alle fordommer som finnes mot samer. Vi har i mange år kjempet for at Nortura skal endre Joika-logoen, og så dukker logoen opp i en kleskolleksjon på Tise. Jeg er i utgangspunktet utrolig glad i Tise, men dette er utrolig skuffende, sier hun.

Hun sier at hun håper at Tise skrinlegger hele kampanjen.

– Jeg håper at de tar reaksjonene på alvor, og hører på det folk sier. Når vi samer reagerer på ting, blir vi ofte kaldt hårsåre og krenka. Vi er verken hårsåre eller krenka, men vi er i vår fulle rett til å selv få definere vår kulturelle historie.

MERCH: Tise og Nortura har samarbeidet om konkurransen. Foto: Skjermdump/Tise

– Ønsker absolutt ikke å såre noen

Markedssjef i Tise, Victoria Hauk, sier til TV 2 at de tirsdag skal avgjøre hva de gjør videre med kampanjen.

– Utover dette, har jeg ikke noe mer å tilføye enn det jeg har sagt til Nordlys, sier hun.

I en e-post til Nordlys skriver Hauk dette:

«Vi valgte å trekke Instagram-posten da det kom en del kommentarer på at dette ble sett på som kulturell appropriasjon og at mange følte seg såret og krenket. Vi ønsker absolutt ikke å såre noen og valgte da heller å fjerne denne posten ganske raskt».