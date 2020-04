I over en uke har brannmannskaper forsøkt å slukke to kraftige skogbranner like ved Tsjernobyl, kjernekraftverket som be ødelagt av en eksplosjon i 1986.

Nå nærmer brannen seg kjernekraftverket, og er kun kilometer unna byen Pripyat.

– Vi har jobbet døgnet rundt nå for å grave grøfter til å bremse brannen rundt anlegget for å beskytte det mot flammene, sier Kateryna Pavlova, talskvinne for de ukrainske myndighetene, til BBC.

Hun legger også til at brannen ikke er under kontroll.

Radioaktiv aske

Ifølge miljøeksperter er det nå grunn til bekymring, da det er målt 16 ganger så høy radioaktivitet i området som normalt.

Det er fryktet at radioaktiv aske kan føres opp fra bakken, melder NTB.

Myndighetene avviser derimot at det er høyere radioaktivitet i området enn vanlig, og nekter for at det er grunn til bekymring.



I Ukrainas hovestad Kiev er det de siste dagene målt normale nivåer av radioaktivitet.

Ifølge flere kilder, blant annet nyhetsbyrået Reuters, skal det være snakk om to store branner. Den ene skal være på 34.000 hektar, og den andre 12.000 hektar.

Brannene oppsto innenfor den 2.600 kvadratkilometer store eksklusjonssonen i Tsjernobyl.

Sonen ble etablert etter katastrofen i 1986. Området er stort sett ubefolket, men om lag 200 mennesker har fortsatt å bo innenfor sonen tross ordre om å forlate den.

Minst 4000 døde

Det er i år 34 år siden en av fire reaktorer på kjernekraftverket i Tsjernobyl eksploderte. Eksplosjonene var svært kraftig, og i tiden etter ble store områder forgiftet av livsfarlige radioaktive stoffer.

Norge var det landet som utenom Sovjetunionen mottok mest radioaktivt nedfall etter ulykken.

Det er regnet at rundt 4000 mennesker døde etter ulykken. Da er mennesker som døde så lenge som 20 år etter ulykken, som følge av strålingsskader, medregnet.