I et intervju med klubbens egen nettside sier tyskeren at han liker de virtuelle treningsøktene, og at teknologien gir dem muligheter til å holde seg i form sammen.

Men Klopp er klar på at den sosiale distansen til spillere og støtteapparat, for å hindre spredning av koronaviruset, ikke føles godt.

– Jeg aksepterer situasjonen 100 prosent. Men jo lenger tid det går uten at man får se dem man er glad i, jo vondere gjør det, sier han til Liverpools hjemmeside.

De regjerende mesterligavinnerne har de siste ukene vist treningsøktene på nett, noe som er det nærmeste Klopp kommer spillerne i disse virustider.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle sette så mye pris på det, men øyeblikket når jeg ser gutta igjen forandrer alt - om det er i ett minutt, i en time eller to timer. Gutta er ved godt mot. Man kjenner med en gang hvorfor man savner dem så mye, for det er en eksepsjonell gruppe. Man ønsker å være med dem, man ønsker å ha dem rundt seg og man ønsker å være tettere på dem enn man kan, sier Klopp.

Zoom og webkamera må brukes for å dyrke garderobekulturen.

– Noen vil kanskje si at det er som et vanlig møte eller en vanlig økt vi har. Men det er ikke slik. Jeg liker det også. Når vi starter kl 10 er chatten åpen fra kl 09.30. Da er nesten alle allerede inne. Spesielt før de første øktene vi hadde var alle på plass tidlig, så det ble veldig kaotisk.

– Nå kommer de litt senere, fordi alle vet hvordan det fungerer teknisk - men de kommer i tide. Det er viktig, for vi deler ut bøter også. For sent til en Zoom-økt betyr at du må betale, forteller Klopp.

