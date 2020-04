Klokken 01.45 natt til tirsdag la en patrulje på E18 ved Kristiansand merke til to personer i en bil.

– Patruljen hadde lyst til å ta en prat med dem, og markerte at de ønsket at den skulle stoppe, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til TV 2.

Slik ble det derimot ikke.

– De gjorde det stikk motsatte og begynte å kjøre i retning Arendal, sier operasjonslederen.

Etter en nær 51 kilometer lang biljakt ble bilen stoppet ved bruk av spikermatte i Rykenesveien vest for Arendal.

– Å ta i bruk spikermatte er ikke hverdagskost for oss, men det er en av verktøyene vi kan ta i bruk, sier operasjonslederen.

Operasjonslederen forteller at politiet i Grimstad ble bedt om å forberede seg på at spikermatten ville bli brukt om biljakten varte så lenge.

– De to i bilen hadde lang tid til å tenke seg om.

Politiet vet ikke nøyaktig hvor raskt bilen kjørte da den kjørte over spikermatta, men opplyser om at det skjedde i en 100-sone. Bilen fikk et par dekk ødelagt som følge av dette.

– Spikermatten fungerer ikke helt som på film, der man ser dekkene eksplodere. De er konstruert slik at luften i dekkene ble tappet sakte, sier operasjonslederen.

Nå er de to mennene i 30-årene pågrepet. Bilføreren anmeldes for flere brudd på veitrafikkloven, deriblant kjøring i påvirket tilstand.

I tillegg er det gjort en del funn i eller ved bilen som politiet knytter opp mot de to mennene. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere hva dette er.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 04.48.