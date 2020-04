Mandag uttalte ordføreren i Orange County i den amerikanske delstaten Florida, Jerry Demings, at fribrytningsselskapet World Wrestling Entertainment (WWE) får fortsette sine live TV-programmer fremover.

Ifølge ordføreren er fribryting blitt erklært å være en «essensielt bedrift» i delstaten. I utgangspunktet var bransjen ikke fritatt koronatiltakene i deltstaten, noe som har endret seg etter det han kaller diskusjoner med Floridas guvernør.

Nå slipper fribryterne å følge tiltakene om å holde seg hjemme, på lik linje med ansatte i helsevesen, finanssektoren, dagligvarehandel og transportsektoren.

Ifølge et dokument fra guvernørens kontor er en rekke tjenester blitt lagt listen som gir fritak, blant annet dyreparkansatte, terapeuter, profesjonelle idrettsutøvere og medieaktører som produserer store arrangementer. Ifølge nyhetskanalen kan sportsarrangementer kun gjennomføres om de kan avholdes på områder som er avstengt fra publikum.

Til ESPN sier en talsperson for guvernør Ron DeSantis at tjenester som dette er kritisk for delstatens økonomi.

WWE sender tre TV-programmer i uken. Det første, som heter Raw, vil sendes mandag, ifølge en talsperson for bedriften.

– Vi tror det er viktigere enn noensinne å gi folk en avkobling i disse harde tidene. Vi produserer innhold på et lukket område, med kun essensielt personell til stede, og vi følger retningslinjene for å sørge for helsen til våre utøvere og ansatte, sier WWE i en uttalelse.