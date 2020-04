Opposisjonsleder og president i nasjonalforsamlingen Gantz hadde bedt president Reuven Rivlin om en forlengelse av mandatet han hadde fått til å danne en regjering med støtte fra statsminister Netanyahu.

Både Gantz og Netanyahu sa de var nær enighet om en ny regjering, og med det som utgangspunkt besluttet Rivlin å forlenge mandatet til midnatt onsdag.

Om de ikke greier å bli enig om en ny regjering, kan Israel måtte gå til valg for fjerde gang på under to år.