Søndag trykket USAs president Donald Trump på «retweet»-knappen, og delte et innlegg som oppfordret til å sparke smittevernsekspert Anthony Fauci, som jobber med koronaviruset for Det hvite hus.

Den aktuelle meldingen kom i etterkant av et intervju Fauci gjorde med CNN, der han ble spurt om USA kunne ha gjort mer for å hindre spredningen av viruset i landet.

– Jeg brukte feil ord

Mandagens pressemøte startet med et innlegg fra doktoren, der han sa han ville rydde opp i situasjonen.

– Jeg gjorde et intervju i går der jeg ble spurt et hypotetisk spørsmål. Hypotetiske spørsmål kan av og til gi en del trøbbel, fordi det handler om hva som hva som kunne skjedd, sier han.

– Spørsmålet gikk ut hvorvidt vi kunne reddet liv om vi hadde begrensende tiltak tidligere. Svaret er som alltid ja. Selvsagt hjelper begrensende tiltak, og jeg har fortalt dette flere ganger tidligere. Siden det hjelper, vil du trolig redde liv om du setter dem i gang tidligere, sier han.

Videre fortalte han at hans svar ble misforstått ved at det ble tillagt at noen hadde skyld for at tiltak ikke ble satt i gang. Samtidig avviste han på spørsmål fra en reporter hvorvidt Trump hadde vært i mot å sette i gang tiltak tidligere.

– Jeg brukte feil ord, uttalte Fauci, med henvisning til CNN-intervjuet.

Støtter eksperten

Under Trumps del av pressekonferansen uttalte han at han ikke har planer om å sparke Fauci, og at han var bevisst på at meldingen han delte oppfordret til å sparke eksperten.

– Jeg ble kontaktet om det med en gang. Jeg liker han. Han er fantastisk, sier presidenten.

Ifølge Trump er de enige om strategien mot koronaviruset.

– Det har vi vært siden starten, sier Trump.