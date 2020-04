Schalke 04 meldte på sine hjemmesider at keeperen nå var tilbake i klubben for å trene med dem siden det er usikkert når den norske serien kan starte.

– Det stemmer ikke helt. Han fikk lov til å reise hjem for å være med familien. I den anledning har jeg hatt dialog med Schalke, som lurte på om han kunne trene med dem. Det synes vi var en grei løsning etter omstendighetene, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til TV 2.

– Er han tapt for dere nå?

– Nei, tanken er at han skal vende tilbake og spille for oss om serien kommer i gang før kontrakten hans med oss går ut 30. juni, sier Soltvedt.

Det ser ikke ut til at det kommer til å bli drevet idrett i Norge før tidligst 15. juni, slik at den tyske keeperen kan i beste fall da bare være tilgjengelig i to uker før han skal tilbake til Schalke.

– Vi avventer hva NFF sier om seriestart, det er ikke offisielt bekreftet at det ikke spilles eliteserie før 15. juni. Planen er at han skal være tilbake og klar om det blir satt en startdato.

– Men han må vel da i karantene i to uker om han returnerer?

– Vi skal følge de reglene som er om det skulle skje.

Vakte oppsikt

Det vakte oppsikt da Ralf Fährmann ble hentet til Brann på lån fra Premier League-klubben Norwich, der han har vært på utlån fra Schalke 04 denne sesongen.

Tyskeren stod begge kampene da Schalke 04 møtte Manchester City i åttedelsfinale i Champions League i fjor. Keeperen står med totalt 175 kamper for Schalke 04.

– Med tillatelse fra Brann tok Ralf Fährmann kontakt med sin klubb Schalke på grunn av usikkerhet når sesongen kan starte på grunn av koronakrisen, skriver Schalke 04 på sine hjemmesider.

– Vi gjorde det klart med en gang at vi ville oppfylle dette ønsket, sier trener David Wagner.

Og fortsetter:

– Akkurat nå ser jeg frem til å få tilbake Ralfs personlighet i hverdagslivet. Vi ønsker å få ham i best mulig fysisk form om han skulle få sjansen til å spille igjen i Norge før 30. juni. Ralf er en topp kar for oss både på og utenfor banen, mener han.

Klubben opplyser at Ralf Fährmann deltok på Schalkes trening mandag med tillatelse fra Brann. Han har kontrakt med den tyske klubben frem til 1. juli 2020.