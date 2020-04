Da NBA-stjernen Rudy Gobert ble smittet av koronaviruset lot ikke reaksjonene vente på seg.

Ingen ønsket naturligvis at Utah Jazz-profilen skulle pådra seg viruset som har rammet hele verden.

Men franskmannen fikk massiv kritikk fordi han i dagene før den positive korona-testen hadde oppført seg svært uansvarlig, både overfor lagkamerater og journalister, skriver Ekstra Bladet.

Gobert ble blant annet filmet da han tok på alle mikrofonene som var satt frem, for så å løpe ut av lokalet, på en pressekonferanse.

UVENNER: Mitchell og Gobert Foto: Duane Burleson

Få dager etter at Gobert ble smittet ble lagkameraten Donovan Mitchell også smittet av koronaviruset.

– Vennskapet ødelagt

Selv om basketprofilene nå er friskmeldte for sykdommen, skal imidlertid vennskapet mellom dem ha blitt ødelagt. Det skriver The Athletic.

Mitchell uttalte til Good Morning America at Godys oppførsel var idiotisk, men at han samtidig var glad for at lagkameraten nå var friskmeldt.

The Athletic melder at forholdet mellom de to lagkameratene er ødelagt, ettersom Mitchell mener Gody tok for lett på viruset, og skal fremdeles være rasende på oppførselen han viste før han ble smittet.

– Det ser ikke ut til at forholdet deres er i stand til å bli reddet, opplyser en Utah Jazz-kilde til nettstedet.

Duoens lagkamerat Joe Ingles håper på sin side at de to kan skvære opp.

– Jeg tviler ikke på at at lagets samhold kommer til å være som det alltid har vært når sesongen starter igjen. Jeg er sikker på at alt kommer til å være rolig, og at kjemien kommer til å være god, uttaler han.

La seg langflat

Gobert la seg forøvrig langflat på Instagram på grunn av sin oppførsel i forkant av sin positive korona-test, som sørget for at hele ligaen ble stoppet.

– Jeg har lyst til å takke alle for bekymringsmeldingene og støtten jeg har fått de siste 24 timene. Etter at jeg pådro meg viruset har jeg gjennomgått hele følelsesregisteret. Mest frykt, angst og ydmykelse, skrev franskmannen.

– Det første og viktigste jeg har lyst til å gjøre, er å offentlig beklage til menneskene jeg har satt i fare. På det tidspunktet hadde jeg ingen anelse om at jeg var smittet. Jeg var uaktsom, og har ingen unnskyldning, mente Gobert videre.