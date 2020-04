Larson er nå suspendert på ubestemt tid av både NASCAR og laget hans Chip Ganassi Racing.

Han må også gjennomgå såkalt «sensitivity training».

Årsaken er at 27-åringen brukte et rasistisk ord myntet på afroamerikanere for åpen mikrofon under et virtuelt billøp søndag. Fans kunne lytte til førerne via Twitch, og det var der han brukte ordet.

– Retningslinjene våre er klare. Vi vil håndheve disse for å sikre et inkluderende miljø for hele industrien og fanbasen, heter det fra NASCAR.

– Vi er ekstremt skuffet over det Kyle sa under iRacing-eventet. Ordene han brukte er støtende og uakseptable. Han er nå suspendert uten lønn til vi har gått igjennom saken, sier laget hans.

Larson har nå beklaget det hele i en Twitter-video:

– Jeg sa et ord som aldri skulle vært sagt. Det finnes ingen unnskyldning, jeg ble ikke oppdratt slik. De var en forferdelig ting å si.

Larson kan straffes med bøter, utestenging eller bli sparket fra NASCAR-sirkuset. Han risikerer også at hans personlige sponsorer trekker seg.