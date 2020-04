New Yorks guvernør sier det verste er over

NORMALISERING: Andrew Cuomo tror situasjonen har begynt å normalisere seg i New York. Foto: Bryan R. Smith

Over 10.000 koronasmittede er døde i New York, der det i løpet av de siste 24 timene er registrert 671 nye dødsfall. – Det verste er over, sier guvernøren.