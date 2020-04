Ville holde utsatte skoler stengt – regjeringen så bort fra Helsedirektoratets råd

Forrige tirsdag besluttet regjeringen å åpne norske barnehager, samt 1. til 4. trinn på barneskolene. Barnehager skal åpnes mandag om en uke – barneskolene en uke senere.

Før den tid, torsdag denne uken, skal myndighetene offentliggjøre retningslinjer som skal sørge for at smittevernet ivaretas også når skolene og barnehagene åpnes.

Beslutningen om å åpne barnehager og skoler er blant annet basert på en rapport som Helsedirektoratet leverte til regjeringen 4. april.

Der ønsket Helsedirektoratet på flere punkter å gå lenger enn det regjeringen har valgt. Blant annet anbefalte de at barnehager, hele barneskoler (1.-7. trinn) og skolefritidsordninger skulle åpnes fra 20. april.

På ett område anbefalte Helsedirektoratet imidlertid ikke å slippe opp bremsen. «I områder med stor smitte bør barnehager, barneskoler og fritidsordning fortsatt være stengt», anbefalte de.

I rapporten skriver direktoratet videre at «Oslo har en vesentlig høyere forekomst (av koronasmitte) enn resten av landet». Av de totalt 6.488 bekreftede smittetilfellene i Norge til nå, er 1.926 påvist i Oslo.

Regjeringen trosset Helsedirektoratets anbefaling, og helseminister Bent Høie var tydelig på at regjeringen ønsker minst mulig forskjeller mellom kommunene.

Åpner for utsettelse

Dagen etter kunngjorde Oslos byrådsleder Raymond Johansen at hovedstaden vil føye seg etter regjeringens beslutning og åpne barnehager og skoler som resten av landet.

Både han og byråd for oppvekst, Inga Marte Torhildsen (SV), sa da at de har lent seg på de nasjonale anbefalingene.

– Vi forholder oss til de nasjonale myndighetene som gjør disse vurderingene veldig grundig, men vi må også følge med fordi vi kan se ulikheter som gjør det nødvendig for oss å innfase dette på en annen måte, sa Thorkildsen til TV 2.

Mandag sier Johansen til TV 2 at han er glad regjeringen har åpnet for dialog med kommuner som måtte ønske særegne tiltak.

ÅPNET SKOLENE: Raymond Johansen sa tirsdag at Oslo skulle åpne skolene som resten av landet. Nå sier han at kommunen fortløpende må vurdere om det er forsvarlig. Foto: NTB scanpix

– Samtidig som helseministeren sa at de hadde valgt ikke å følge rådet om å la kommunene bestemme sin egen praksis, sa han også at dersom det er slik at noen kommuner har behov for en annen praksis enn den nasjonale, er regjeringen åpen for dialog om det. Det er bra, sier han.

Johansen har vært tydelig på at barnehager og skoler i Oslo må gjøre seg klare for å åpne som i resten av landet. Overfor TV 2 åpner han likevel for at tidspunktene kan bli revurdert.