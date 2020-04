Det hele skulle være en overraskelse fra kollegaene hans. For første gang og helt uten trening skulle den sivile mannen få fly med jagerflyet Rafale B fighter sammen med en tidligere pilot fra det franske militæret.

Treningsturen fant sted over byen Saint-Dizier 20.mars i år.

Nervøs og med svært høy puls gikk mannen inn i flyet. i rapporten som ble sluppet av det franske lufthavarikommisjonen, skal mannen ha blitt presset til å bli med på flyturen av kollegaene sine, står det i rapporten som blir gjengitt i Aerotime Hub.

Fire timer før de skulle fly, ble den voksne mannen sjekket av en doktor. Han ble godkjent, men han skulle ikke bli utsatt for noen negativ trykk-belastning. Denne informasjonen ble derimot ikke gitt til jagerpiloten.

Han tok av som normalt.

Ifølge rapporten oppnådde de et negativ trykk på 0,6 g, og den eldre mannen satt løst i setet da ulykken skjedde.

Å sitte løst i et jagerfly er neppe noen særlig kjekk opplevelse, så mannen klamret seg fast til det han kunne finne å holde seg i.

FALlSKJERM: Med fallskjerm kom mannen fra den skremmende hendelsen helskinnet. Foto: Franske luftfartsmyndigheter

Det mannen ikke visste var at han holdt seg fast i stroppen som gjør at flysetet skytes ut. Samtlige moderne jagerfly har mulighet for piloten og eventuell passasjer til å skyte seg ut. Dette gjøres ved å trekke i en stropp, så skytes sete og person ut av flyet i svært høy hastighet.

Gjorde sin egen sikkerhetssjekk

Det er åpenbart, ifølge rapporten at det skjedde en rekke uregelmessigheter fra normalt svært rigide regimet som gjenomføres før flytur på denne typen jagere.



I denne situasjonen var mannen delvis overlatt til seg selv, ifølge den franske rapporten.

Før take-off gjorde utførte han sin egen sikkerhetssjekk, noe som resulterte i at mannen satt i jagerflyet med løse setestropper, visiret oppe, hjelmen og oksygenmasken ikke godt nok festet og anti-g-buksene var ikke ordentlig på, står det i rapporten.

– Følelsen av det negative trykket som oppsto , og den dårlige sikrede og overraskede mannen holdt seg i stroppen som gjør at piloten blir skutt ut. Utilsiktet ble utskytningsstroppen aktivisert, står det i rapporten.

Flyet holdte på å styrte

Heldigvis hadde piloten og mannen litt flaks. Vanligvis skal en aktivisering av nød-utskytningen gjøre at begge pilotene blir skutt ut av flyet.

SKUTT UT: Slik vises det frem at mannen ble skutt ut. Foto: Franske luftfartsmyndigheter

En teknisk feil på flyet gjorde at piloten ble sittende igjen, med kontroll over flyet mens passasjeren hadde forsvunnet ut av flyet.

– Han ble sittende rolig i pilot-setet, til tross for mange feilmeldinger om at baksetet hadde forsvunnet ut av flyet, står det i rapporten.

Piloten klarte å lande flyet, og kom fra hendelsen uskadet.

Under utskytningen mistet den sivile mannen hjelmen og oksygenmasken sin. Heldigvis skjedde hendelsen over land, og mannen kom fra det mindre skader.