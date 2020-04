Mens det i Spania flere ganger har blitt spekulert i at Real Madrid ønsker å kjøpe Haaland i sommer etter storspillet i Dortmund, er det i tyske medier enighet om at nordmannen vil spille lenger i Bundesliga.

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ikke være en utkjøpsklausul på 75 millioner euro som Real Madrid kan bruke dersom de vil kjøpe Haaland før neste sesong.

– Det er uriktig informasjon, står det i nettversjonen til Bild ifølge spanske AS.

Dortmund skal heller ikke være interessert i å selge sin nye stjerne. Dersom de ombestemmer seg og gjør Haaland tilgjengelig for salg, skal prisen være langt høyere enn den påståtte utkjøpsklausulen hevder Bild.

Ønsker å bli

Avisen mener at Haaland selv ikke vurderer å dra fra klubben som signerte han på en kontrakt ut 2023-24-sesongen da spissen ble solgt fra RB Salzburg til Dortmund i vinter.

De mener at Haalands nærmeste ser på Bundesliga som et perfekt sted for 19-åringen å utvikle seg videre.

Spanske medier har ofte omtalt Haaland som Real Madrids favoritt til å bli deres nye spiss i sommer.

AS som selv omtaler Bilds syn på saken, meldte i slutten av mars at hovedstadslaget ønsker å ha både Haaland og landslagskamerat Martin Ødegaard på plass til neste sesong.

(©NTB)