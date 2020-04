Eirik Myhr Nossum har hatt stor suksess som trener for herrenes allroundlag i langrenn. Men 1. mai går kontrakten med Norges Skiforbund ut.

Nå bekrefter 34-åringen, som overtok som trener for Tor Arne Hetland i 2018, at partene nærmer seg enighet om en forlengelse.

– Jeg har i utgangspunktet en kontrakt nå som går ut 1. mai. Men jeg er i god dialog med Espen Bjervig i Skiforbundet på det. Jeg har signalisert at jeg ønsker å fortsette, og Skiforbundet har signalisert at de ønsker å ha meg med videre. Så på et eller annet tidspunkt så blir det nok enighet, sier Myhr Nossum til TV 2.

– Når håper du å ha alt avklart med tanke på kontraktsforlengelsen?

– Jeg håper å ha det klart før min gamle går ut, og det blir nok offentliggjort så snart det er gjort, slår han fast.

– Målet er å fremdeles være verdens beste landslag

Myhr Nossum har Master i Idrettsfysiologi fra Norges Idrettshøgskole og jobbet blant annet i syv år som trener for Petter Northug før han overtok som hovedtrener for skilandslagets menn elite allround.

For ett år siden opplevde Nossum historiske jubeldager under VM i Seefeld. I sitt første år som hovedtrener for allroundlaget ble det seks gull av seks mulige (to på sprint).

Han er ikke i tvil om hva som blir det viktigste for ham når kontrakten er forlenget.

– Målsettingen er at Norges fremdeles skal være verdens beste langrennsnasjon, selvfølgelig. I det ligger det i å jobbe for at utøverne skal lykkes. De neste sesongene er det tre mesterskapssesonger, så det er ikke noen tvil om at det blir de naturlige høydepunktene, slår Myhr Nossum fast.

– Veldig rolige dager

På grunn av koronakrisen ble årets sesong avsluttet tidligere enn planlagt. Suksesstreneren innrømmer at de siste ukene derfor har vært usedvanlig rolige.

– Nå er i utgangspunktet den perioden her en rolig periode. Nå bruker vi dagene på evaluering og kontakt med utøvere og støtteapparat. Men det er ikke til å legge skjul på at det har vært noen veldig, veldig rolige dager i det siste, sier han.