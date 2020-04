Narkotørke i Oslo – prisen har økt 500 prosent

Ved Vaterland i Oslo er det tomt for folk. Dette er vanligvis byens største hasjmarked.

Arild Knutsen som er leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk forteller at det er cannabis-tørke i Norge.

– Vanligvis ville vi fått mange tilbud om hasj mens vi står her. Nå er det ingenting. Vi ser at mange mister de normale distribusjonskanalene sine. Dermed trekker de bort til Brugata der det fortsatt går an å få tak i andre typer narkotika, sier Knutsen.

Stengte grenser

Langs riksgrensen har både politiet og Tolletetaten økt kontrollene.

Tollinspektør Håvard Gaustad sier de kun har tatt ett parti hasj i løpet av påsken.

– Det er veldig lite trafikk nå. Vi stanser alle som krysser grensen, og fordi det er så få som krysser grensen har vi full kontroll. Ingen smuglere slipper gjennom nå. Alle som prøver seg blir tatt, sier Gaustad.

Ifølge Knutsen er det i distriktene det nå er vanskelig å få tak i narkotika.

– Vi ser at det rammer distriktene først, så byene. Dermed er det mange som kommer utenbysfra for å få tak i stoff i Brugata.

Trekker til gatene

Da TV 2 oppsøkte miljøet i Brugata er det mange som bekrefter at det er tørke. En ung kvinne som ønsker å være anonym forteller at hun kommer fra et lite sted på Østlandet.

– Det er tørke på cannabis. Hvis man i det hele tatt får tak i det, så koster det over 550 kroner grammet.

– Hvor mye koster det normalt?

– 150.

Må få hjelp

En annen ung kvinne forteller at markedet i Brugata er mer aggressivt en det pleier.

– Det er dårlig stemning her nå. Det kommer mange utenbysfra og mange blir tvunget til å kjøpe andre stoffer. Det går fortsatt an å få tak i dop (heroin, red.anm), men de sier det blir tørke på det og på grunn av stengte grenser, sier kvinnen.

Arild Knutsen mener myndighetene må gi de rusavhengige mer hjelp fordi de rammes av koronatiltakene.

– De må gi medisinske substitutter til de som er sterkest rusavhengig. Ellers ender de med å ta syntetiske stoffer som kan være livsfarlige. Medisinene finnes, apparatet er der, det er egentlig bare for Helsedirektoratet å si ja.

– Jobber på spreng

Helsedirektoratet er klar over at rusavhengige er i en helt spesiell situasjon, og de diskuterer nå om de skal gi ut medisinske substitutter. Det vil si et erstatningsstoff.