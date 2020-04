Realityserien «Keeping up with the Kardashians» er inne i sesong 18 og i den tredje og nyeste episoden er det mye snakk om nummer tre i søskenrekken: Khloe Kardashian.

Hun forteller til sin mor, Kris Jenner, og venner at hun ikke kommer til å date igjen.

Kris Jenner prøver å fikse dater til datteren sin, men det synes Khloe er bortkastet.

– Dersom jeg ville datet, så hadde jeg datet, sier Khloe Kardashian i serien.

Det var Expressen som først omtalte saken.

Ikke datet etter bruddet

Mor Kris Jenner forklarer at hun bare ønsker at hennes datter skal være lykkelig.

Selv mener Jenner at dersom hun hadde gitt opp kjærligheten selv på grunn av det hun tidligere har opplevd, så hadde hun ikke fått oppleve det forholdet hun er i nå.

– Dersom Khloe ikke er interessert i å date akkurat nå, bør hun fryse eggene sine, sier Jenner i episoden.

Men Khloe Kardashian har ikke fryst eggene sine.

– Jeg vet ikke om jeg vil ha flere barn, sier 35-åringen.

Det liker ikke mor og manager Kris Jenner som håper at datteren hennes skal få en unge til en dag.

Khloe Kardashian forteller at hun ikke har vært på date etter hun og Tristan Thompson gjorde det slutt.

– Jeg prøver å jobbe med meg selv. Jeg og Tristan samarbeidet fint og deler foreldreansvaret, sier Khloe Kardashian og fortsetter:

– Jeg orker ikke å date innimellom alt det, så hvorfor skal jeg haste det for at andre rundt meg skal være fornøyd? sier Kardashian i en sit-down i serien.

Fokuserer på datteren

Flere av vennene til Khloe Kardashian skal ha prøvd å sette henne sammen med andre menn, men 35-åringen gir uttrykk for at hun ikke bryr seg.

– Folk skal ikke lure på om jeg har det bra bare fordi jeg ikke vil date. Jeg har det helt fantastisk! forklarer Kardashian.

Hun synes det er rart at folk mener det er negativt at noen ønsker å være singel.

– Tro meg, jeg hadde datet dersom jeg ville, sier Kardashian og legger til:

– Jeg fokuserer på meg selv og True, og det er bare det jeg vil gjøre, sier Khloe som mener at det burde belønnes at hun bruker tid på seg selv og sin datter, ikke ses ned på.

Og skal vi tro hennes poster på Instagram er det nettopp hennes datter, True Thompson, hun bruker tiden mest på som nettopp fylte to år.