I Sverige er nå over 10.000 personer bekreftet smittet av koronaviruset.

919 personer er bekreftet omkommet.

Anders Wallensten i Folkehelsemyndigheten i Sverige opplyser at de nåværende dødstallene er noe usikre, og at de kan øke ytterligere tirsdag, da ikke alle steder har rapportert inn dødsfall i påskehøytiden.

Mange innlagt

Tallet på innleggelser og pasienter på intensivavdelinger holder seg høyt, men øker ikke like mye som det har gjort den siste uken.

857 personer får behandling på intensivavdelinger. 20 prosent av intensiv-kapasiteten i Sverige er fremdeles ledig.

– Men det er for tidlig å si noe om tendensen per nå. Det kan være viruset fortsetter å spre seg like fort som før, det vet vi ikke, sier Wallensten.

Han oppfordrer befolkningen til å fortsette å være flinke med håndvask og å holde avstand til hverandre.

Olivia Wigzell i Socialstyrelsen i Sverige opplyser at helsetjenestene nå har god tilgang på håndsprit.

– Dette er gledelig. Vi har handlet inn ustyr for en milliard nå, sier Wigzell.

Bekymret for vold i hjemmet

Myndighetene for samfunnssikkerhet (MSB) og beredskap i Sverige sier de nå ser et fall i antall lovbrudd som anmeldelse.

De bekymrer seg likevel for vold i nære relasjoner under koronakrisen.

– Kriminalitet mot utsatte grupper og bekymringsmeldinger har økt, og dette bekymrer oss, sier Maria Bergstrand i MSB.